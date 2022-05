Petón: “El Huesca tendrá un problema si no estamos todos juntos”

José Antonio Martín, ‘Petón’, el presidente de la Fundación Alcoraz, la máxima accionista del club, quiso realizar el jueves un llamamiento a la unidad de todos los estamentos de la SD Huesca ante el cercano punto final de una temporada en la que no se han cumplido los objetivos deportivos y después de que en los últimos días se haya producido un cambio en el organigrama directivo que ha llevado a la creación de una comisión ejecutiva y al nombramiento de Manolo Torres como presidente, además de al cese del director deportivo, Rubén García. “Tendremos un problema si no estamos todos juntos, si no entendemos que estamos en inferioridad respecto a ciudades y provincias más grandes, y a clubes más potentes”, advirtió. “La historia del deporte en Huesca nos ha enseñado que tenemos que seguir muy unidos, apoyando en lo posible y comprendiendo que en el fútbol cabe el error y que hay que sobrepasarlo para volver al camino del éxito”, añadió.

Petón, que ya no forma parte del consejo de administración, se desmarcó de la decisión de cesar a Rubén García. “Es una decisión del consejo de administración y esas decisiones se acatan”, indicó, mostrándose dispuesto “a apoyar al que venga inmediatamente”. A este respecto cree que ese nuevo director deportivo “seguirá haciendo un Huesca muy competitivo”.

A Rubén García le auguró “un futuro brillante en el fútbol español”. “Hay algo que se puede empatar difícilmente y que es imposible de superar. En el año más difícil de la historia del Huesca, fue campeón y el director deportivo era Rubén García”, recordó el principal logro deportivo del directivo saliente, el ascenso a Primera tras el inicio de la Oikos terminando en lo más alto de la clasificación.

Petón, que en su paso a un segundo plano considera que el Huesca está dotado de una fuerte estructura que le hace no depender de nombres propios, habló también sobre la situación de Agustín Lasaosa. El expresidente dimitió de todos sus cargos al verse salpicado por la Oikos, de cuyo estallido se van a cumplir tres años. “Tardó horas en presentar una renuncia que solo podía ayudar al Huesca, hizo lo que tenía que hacer, por eso si todo el asunto concluye felizmente, la SD Huesca tardará minutos en honrarle con una situación de dignidad en el club”, aseguró. “En el futuro el Huesca recibirá a Agustín Lasaosa para designarle una tarea que ayude al club y al propio Agustín”, afirmó.