La búsqueda del director deportivo, prioritaria en la SD Huesca

En el seno de la SD Huesca existe confianza en que sea algo que se pueda definir con cierta agilidad aunque sin precipitación. El momento de la temporada en la que se tomó la decisión de destitución del director deportivo Rubén García en el consejo de administración del pasado lunes -a dos jornadas para el final de la liga y del inicio por tanto del siguiente proyecto- hace que la búsqueda de un nuevo responsable máximo de la parcela deportiva y tras él o con él del entrenador que releve a Xisco Muñoz en el banquillo haya pasado a ser un asunto prioritario. Los perfiles deseados son claros, profesionales que conozcan la categoría y sus vicisitudes, y que hayan tenido éxito.

No en vano, el mercado ya se está moviendo y nombres que se venían vinculando con los azulgranas están saliendo al primer plano. La llegada del técnico era en los días previos al cese de Rubén García uno de los puntos clave que antes se quería resolver en las oficinas de El Alcoraz como primera piedra del siguiente intento por armar un bloque sólido, competitivo y atractivo que pelease de veras por el ascenso. Ya se había comenzado, de hecho, el proceso de selección y, entre los nombres que se barajaban alguno ya se ha caído al conocerse el golpe de timón en la entidad, lo que no impide que se considere que el futuro director deportivo, para el que existen varias opciones, pueda aprovechar parte del trabajo hecho.

Rubén Albés es uno de los nombres que se ha venido barajando y precisamente este jueves fue actualidad. El técnico del Lugo, en la agenda del club desde tiempo atrás y que hoy visita al Real Zaragoza, confirmó que no seguirá con los gallegos. "Es una decisión personal, siento que mi ciclo en el Lugo, donde me he sentido feliz, respetado y valorado debe finalizar", expuso el preparador de 37 años que como méritos presenta las dos permanencias conseguidas en el Anxo Carro y que afirmó que, aunque no ha querido renovar, aún no tiene nada firmado con ningún club. Otro entrenador muy del gusto de los azulgranas es Juan Carlos Carcedo, ex del Ibiza, donde fue destituido en diciembre a pesar de haber conseguido el salto de categoría en el ejercicio anterior.

En cuanto a la confección de la plantilla, la idea previa a la salida de Rubén García era que para el inicio de la pretemporada, en contraste con lo sucedido en pasados veranos, ésta pudiese tener ya una forma muy definida. Había conversaciones con jugadores avanzadas y un nombre que se da por atado, el de Patrick Soko. El extremo del Racing, al igual que Albés, también ha confirmado ya que no seguirá con los cántabros, donde ha sido una pieza importante en la consecución del ascenso a Segunda División con cinco goles y diez asistencias.

Otro futbolista hacia el que se habían dado pasos es Gorka Guruzeta, delantero del Amorebieta que desde diciembre lleva marcados trece goles, el último precisamente el sábado ante el Huesca. Su caso es particular, aunque se habían establecido contactos con sus agentes, todo está a expensas de lo que decida el Athletic, que mantiene una opción preferente con el jugador que la junta gestora que maneja los designios de los bilbaínos hasta la celebración de elecciones está meditando ejecutar ante la falta de efectivos en la punta del ataque que presentan.