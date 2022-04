Mosquera se muestra dispuesto a renovar por la SD Huesca

Lleva tres temporadas como azulgrana y a tenor de lo que manifiesta no le importaría que la cifra siguiese aumentando. Pedro Mosquera realizó este miércoles un gesto relevante de cara a su renovación al asegurar públicamente que se encuentra "encantado" en Huesca donde "tanto la afición como la gente en la ciudad y también el club" le han tratado "increíble". Eso sí, el medio gallego también advirtió de que al respecto la SD Huesca aún no le ha propuesto nada.

Mosquera, que la semana pasada cumplió 34 años, es uno de los tres jugadores cuyo contrato finaliza en junio junto a Mikel Rico, que ya comunicó su intención de no seguir, y Jaime Seoane, que apunta a firmar con un conjunto de Primera División. En un principio, en las oficinas de El Alcoraz su continuidad sí que es una opción que se contempla. No en vano, en sus tres campañas como azulgrana acumula 95 partidos oficiales disputados en los que ha sido titular en 81.

Llegó tras el primer paso por Primera División siendo indispensable para Míchel Sánchez en el ascenso posterior y firmando por dos temporadas con un amplio bagaje a sus espaldas que incluía el paso por la cantera del Real Madrid, con cuyo primer equipo llegó a debutar, y las camisetas del Getafe, el Elche y por último el Deportivo. En el regreso a la élite mantuvo ese papel hasta que una lesión en el momento en el que se produjo el relevo en el banquillo en enero para dar paso a Pacheta hizo que ya no pudiese volver a jugar hasta abril. El verano pasado renovó por una campaña más cerca del inicio de la liga y en ella, después de que con Ambriz le costase más entrar, con Xisco volvió a ser relevante. Especialmente en las últimas jornadas en las que ha formado una pareja solvente con Timor en la medular.

"Estoy muy contento de que el míster cuente conmigo, estoy en el mejor momento de la temporada, me encuentro muy bien físicamente y con el balón", aseguró sobre sus últimas actuaciones. Ya con el objetivo del ‘play off’ prácticamente descartado, restan quince puntos por entrar en juego y la altura a escalar es de diez que son once con la diferencia de goles, su intención es "ayudar a que quedemos lo más arriba posible". "Desde pequeño me han enseñado que hay que representar al club dentro y fuera del campo lo mejor posible y eso es lo que voy a hacer y estoy convencido de que el resto de mis compañeros también", expuso sobre sus intenciones en las cinco últimas jornadas. "Cuanto más arriba estemos mucho mejor, para esta temporada, la siguiente y para lo que es el Huesca", indicó.

El Huesca ya trabaja en el proyecto de la próxima campaña, en el que uno de los movimientos más importantes será la búsqueda de un nuevo entrenador toda vez que Xisco no va a continuar. Ya se anunció la renovación de Joaquín hasta 2025 y también se quiere seguir contando con Ignasi Miquel, central que ahora mismo se encuentra cedido por el Getafe.

El hecho de que, más allá de la posición final, cuestión relevante de cara a las finanzas, no haya grandes estímulos por los que luchar en las últimas jornadas por la lejanía del ‘play off’ y el hecho de que la salvación ya es matemática, ayuda a que se pueda planificar con tranquilidad. De todos modos, en la entidad no se espera realizar nuevos movimientos importantes hasta las últimas semanas del curso.