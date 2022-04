El técnico será la primera pieza de la nueva SD Huesca

Xisco Muñoz fue franco tras el 1-1 con el Real Zaragoza, más de lo acostumbrado en este tipo de circunstancias. El entrenador balear aseguró que no seguiría en el cargo a la conclusión de la temporada. Aunque todavía quedan resquicios matemáticos, no ve posible que su equipo, situado a ocho puntos del ‘play off’ con 18 por disputarse llegue a esa meta y por tanto no se cumplirán los requisitos necesarios fijados en su contrato para renovar. Una vez más, la SD Huesca y su director deportivo Rubén García van a tener que salir a la búsqueda de un nuevo técnico en el que será el primer paso de cara al proyecto de la próxima campaña. La situación, lejos de ser extraña, se puede considerar la habitual en El Alcoraz. No en vano, desde el estreno en Segunda División, en la 2008-09, solo cuatro responsables de su banquillo han repetido de una campaña a otra. En los últimos 14 cursos ha habido 17 responsables técnicos azulgranas diferentes.

El anuncio de Xisco tampoco es que fuese una sorpresa. Su posición dentro del club ya estuvo comprometida tras el batacazo de Alcorcón y desde su llegada en octubre no había sido hasta ahora, con 11 de los últimos 15 puntos en juego sumados, cuando de verdad el equipo había dado la sensación de poder engancharse a la pelea por la zona noble.

Además también han ido apareciendo posibles alternativas. Por ejemplo, la de Rubén Albés, actualmente en el Lugo, con el que todavía no ha renovado y que encaja en el perfil por el que se ha apostado en líneas generales en los últimos años, técnico con carrera en progresión. En el verano pasado, antes de decantarse finalmente por Nacho Ambriz se tantearon otras opciones como las de Joseba Etxeberria, Andoni Iraola y los regresos de Rubi o Francisco Rodríguez.

El preparador andaluz, de hecho, rechazó en su día la oferta de renovación que le había puesto sobre la mesa el club a pesar de no haber logrado la permanencia en Primera al igual que después, hace un año, haría Pacheta. Dentro del fútbol profesional solo ha habido un entrenador que haya completado dos campañas como azulgrana y eso que la de dar continuidad a ese puesto es uno de los grandes anhelos de la entidad. Antonio Calderón mantuvo a los oscenses en Segunda en la 2008-09 y en la siguiente.

Igualmente repitieron de un ejercicio a otro, Tevenet, que devolvió a los azulgranas al fútbol de plata en la 2015-16, pero que después tras quince jornadas tuvo que dejar su sitio a Anquela, el propio técnico jienénse, que a pesar de conseguir la clasificación para el ‘play off’ en la 2016-17 no quiso seguir, y Míchel, que una vez devuelto el equipo a Primera aguantó en el cargo 18 partidos de liga. Existen dos casos más de entrenadores que aguantasen una campaña al completo, Onésimo, en la 2010-11 y Rubi, en la 2017-18.

Junto al asunto del entrenador, también se deberá acometer la reforma de la plantilla. En junio concluirán su vinculación Mikel Rico, que ya avanzó que no seguiría, Seoane, que apunta a Primera, y Mosquera. Entre los cedidos, cuentan con opción de compra Ignasi Miquel, Lago Junior y Gaich, mientras que con Pablo Martínez y Darío Poveda no existe ningún tipo de obligación o posibilidad prefijada. Que el resto tengan contrato en vigor no significa que vayan a seguir. Habrá que estudiar caso por caso y Andrés es una de esas interrogantes.

El Huesca tiene a préstamo en el Brentford y el Getafe, en ambos casos con opción de compra, a Álvaro y Sandro, respectivamente. Pitta debe seguir hasta diciembre en el Juventude brasileño y Buffarini está cerrando el curso en el Cartagena. La unión de todos ellos con la entidad azulgrana se extiende más allá de junio.