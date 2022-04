Xisco Muñoz anuncia que no seguirá en la SD Huesca el próximo curso

Por encima de su análisis del 1-1 en el derbi aragonés, Xisco Muñoz dejó la noticia de que no continuará en el banquillo de la SD Huesca la próxima temporada. El técnico balear lo razonó con la evidencia de que no ha logrado el objetivo por el que el club azulgrana le incorporó en el mes de octubre, y eso que las matemáticas no niegan todavía el improbable ‘play off. "No me veo a largo plazo en la SD Huesca. No he cumplido unos objetivos. Creo que no será aquí. Tenía renovación por ‘play off’, no lo he conseguido y me gusta conseguir lo que se me pide", señaló.

Xisco contaba renovación automática si el equipo terminaba entre los seis primeros clasificados, una posibilidad que se mira ahora a ocho puntos de distancia cuando restan 18 en juego. Este amargo balance de su paso por el Huesca se unió también al del empate con el Real Zaragoza. El entrenador cumplió su segundo y último encuentro de sanción y fue su segundo, Antonio Calle, el que se sentó en el banquillo. "Se nos han escapado y debemos mejorar en situaciones y momentos de partido. Por momentos debimos tener más la pelota para ofrecer más. Hemos errado en la jugada del empate. Nos ha faltado el último tramo, no hemos estado como deberíamos. Forma parte de los partidos y se nos ha dado así", añadió.

Lo más positivo de esta jornada que mandar a los dos clubes aragoneses de vacaciones anticipadas residió "en el recibimiento de los aficionados" y Xisco pidió que "quedan seis partidos y hay que plantear los de casa así. Ese vuelco a la situación de hacernos más sólidos en casa es también por los aficionados", que también brindaron la mejor entrada de la historia de El Alcoraz.

Preguntado por el rendimiento de los futbolistas que entraron al partido en la segunda mitad, se refirió a que "ha habido cambios que han aportado muchísimo y otros, ahí ahí. El Zaragoza nos iba a exigir mucho e iba a haber desgaste. Nos ha costado mucho atacar el área y entender las diagonales por dentro. Podríamos haber dado algo más. A puntos nos habríamos llevado el derbi y todos se han ido contentos porque los jugadores han dado el cien por cien".

También justificó la no inclusión de Jorge Pulido con el argumento de que "había hecho esfuerzos por la lesión, es importante dentro y fuera del campo y espero que pronto vuelva al once. Cumplió de lateral en Fuenlabrada y todos le queremos ver". Por su parte, el club estará a la espera de los resultados que arrojen las pruebas médicas a Lago Junior después de termina el choque con molestias físicas.

En este tiempo, y también en el derbi, Xisco observó que "hemos mejorado mucho pero no es suficiente. Lo más importante es que el equipo ha dado todo lo que tiene, estando más o menos acertado. Nos quedamos con la sensación de que ha faltado más en el último tramo". También en relación al anuncia de su salida a final de temporada, el entrenador azulgrana repitió que no piensa en el ‘play off’ porque "nos faltan muchas cosas para llegar a esas situaciones, avanzar para sumar puntos. El equipo va a una velocidad muy buena pero debíamos mucho de atrás. Enero no fue bueno, tampoco algunos meses antes de mi llegada. No demostramos que estemos capacitados".

Se mostró "seguro" de que el Huesca ofrecerá "lo mejor hasta el último partido" y no quiso valorar la mano de Álvaro en el área azulgrana: "No sé cómo va y no lo entiendo. No sabría valorar si es o no es mano. El árbitro ha decidido, pero me gustaría saber cuándo es y cuándo no".