El Málaga-SD Huesca, el partido “especial” de Joaquín

Aunque Joaquín Muñoz intente darle el mismo tratamiento que al resto de las 41 jornadas que componen la temporada, sabe que no será así. Para él, el próximo partido resulta "interesante", "bonito" y en concreto "especial". La SD Huesca visita el domingo al Málaga (18.15), el equipo de su ciudad y en el que jugó cedido el curso pasado. El duelo será en La Rosaleda, el estadio al que el extremo acudía de pequeño con sus padres a admirar a futbolistas como Isco, una de sus referencias, y con aficionados en la grada, situación de la que no pudo disfrutar hace un año por las restricciones derivadas de la pandemia.

"Será muy intenso, allí la gente aprieta mucho, es una de sus señas de identidad", vaticinó este jueves sobre un duelo al que el rival no llega precisamente en un buen momento. A siete puntos del descenso, en la segunda vuelta solo ha ganado dos partidos y ha cambiado de entrenador, a José Alberto lo sustituyó sin mucho éxito por el momento Natxo González. "Lo están pasando mal y saldrán a morder", avisa. "Todos sabemos de la dureza de esta competición y de lo difícil que es salir de un bucle negativo cuando entras en él", añade. Aunque más allá de sentimentalismos, lo tiene claro: "Si tengo minutos y consigo marcar, ¿por qué no celebrarlo? No por no hacerlo seré más malaguista, ahora lucho por otros colores y voy con el Huesca a muerte".

Joaquín se crío deportivamente en el Puerto Malagueño, club de vocación formativa, y de ahí en juveniles dio el salto al Atlético de Madrid, desde cuyo filial desembarcó en El Alcoraz en 2019. Con los azulgranas no ha conseguido asentarse hasta el actual ejercicio. Primero fue cedido al Mirandés y posteriormente vivió su regreso a casa.

Después de haber participado con el Huesca en las tres primeras jornadas de Primera División, aunque siendo su presencia solo relevante frente al Cádiz, con 38 minutos, en el último día del mercado de verano se cerró su préstamo al Málaga. Allí, tras superar una lesión, disputó treinta partidos, 18 de ellos de inicio, marcó dos goles y repartió cuatro asistencias.

En la actual campaña suma veinte actuaciones, 16 de inicio, con tres dianas y un pase de gol. En las últimas semanas ha alternado titularidades con tardes en las que incluso no ha salido del banquillo. "Lo único que puedo hacer es estar bien para cuando me toque participar", se resigna ante esas variaciones en su rol.

De cara a las diez últimas jornadas, el futbolista de 23 años y con contrato hasta 2023 no apunta a un objetivo concreto, solo a "mirar hacia delante". "Tenemos que ir partido a partido sin hacer la cuenta de la vieja, debemos ganar al Málaga y seguir sumando", considera.