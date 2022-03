Florian: “Sería mentira decir que no pensamos en la fase de ascenso”

En la SD Huesca todavía se disfruta de los efectos balsámicos del triunfo sobre el Burgos. Porque evitó males mayores y para enfocar de esta manera la visita del domingo al Málaga (18.15, Movistar LaLiga) sin más urgencia que la de sumar los tres puntos ante un rival en crisis y volver la mirada, aunque sea de reojo, a las primeras plazas. Lo ha repetido este miércoles el francés Florian Miguel: se va a partido a partido, pero “sería mentira decir que no pensamos en el ‘play off’”. El pensamiento positivo es, al menos, un requisito imprescindible para que el final del campeonato no acarree muchos sobresaltos. Partido a partido, llega La Rosaleda.

Se trata, así, de una semana plácida tras los nubarrones de la anterior y los futbolistas azulgranas lo agradecen. “Estamos bien, la victoria nos fue muy bien por la cabeza y por todo. Tenemos ganas de repetir un partido bueno para seguir con esta confianza y seguir adelante”, ha señalado el defensa, que de esta manera reabre uno de los objetivos recurrentes esta temporada. Encadenar por fin dos triunfos seguidos y abrazar la regularidad que ha brillado por su ausencia e impedido que el equipo de Xisco Muñoz se acercase más a la promoción de ascenso.

En esta tesitura, “vamos a seguir como lo hacemos, trabajar cada día y bien. Hacer todo para tener la segunda victoria seguida. Es importante porque no lo hemos conseguido desde el principio. Ver cómo está el equipo contrario y hacer un buen partido”, es la filosofía con la que los azulgranas persiguen esa búsqueda del equilibrio perdido. De nuevo fueres en El Alcoraz, quieren serlo también lejos del hogar: “En dos meses estamos al contrario que antes, fuertes en casa. Es coger lo que no ha funcionado fuera, no hay una palabra mágica. Trabajar y hacer lo mismo en casa y fuera”.

Florian aboga por “ir partido por partido y veremos qué pasa al final. Sería mentira decir que no pensamos en el ‘play off’, pero no es el momento ahora. Hay que pensar en Málaga y sacar los tres puntos”, como una declaración de intenciones sobre la manera de afrontar las diez últimas jornadas. Con ilusión y realismo. Cree que el equipo se encuentra “defensivamente bien, creo que es un poco complicado entender por qué en casa no recibimos goles y a domicilio sí. Hace cinco o seis partidos metíamos más goles y ahora es el contrario. Hay que encontrar el punto medio para crecer y ganar más partidos, estar más fuertes”.

Los malacitanos se encuentran “en una situación difícil pero al final nosotros también necesitamos los puntos. Será un buen partido”, augura el defensa. Otorga más importancia en este momento al plano mental que al puramente futbolístico o a los esquemas empleados por Xisco Muñoz. “Creo que primero es la cabeza. Si estamos bien, liberados, jugamos con personalidad, el sistema da un poco igual. Prima la dinámica del equipo”.

Florian Miguel fue protagonista en el triunfo del viernes pasado por su ‘no gol’ al Burgos, que celebró como si fuese el segundo de su cuenta esta temporada, después del que logró en Las Palmas en la tercera jornada: “Sabía que no había marcado pero estaba feliz por el gol y por el equipo y por eso lo celebré. Me siento bien. La primera vuelta fue más complicada porque no conocía nada de aquí y ahora me va mucho mejor. Estoy bien y hay que seguir estos diez partidos, luchar hasta el final”. Los azulgranas se han entrenado sin Pulido, que sigue al margen, Ratiu con Rumanía ni Dani Escriche, que se ha quedado en su domicilio para recuperarse de un proceso febril.