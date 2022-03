La SD Huesca saca partido a los goles en propia puerta

Seoane recogió con el pecho, se abrió hacia la banda derecha, cedió a Pablo Martínez que estaba en la esquina del área y éste centró a un hueco por donde apareció Florian Miguel dispuesto a empujar a la red. No lo hizo él, sino su defensor, Miguel Rubio, que en su afán por impedir el gol lo acabó transformando. De esta manera llegó el viernes pasado a los 22 minutos el 1-0 del Huesca-Burgos, un marcador que ya no se movería más durante el resto del partido y que brindó a la SD Huesca una victoria con un gol en propia puerta. No fue un hecho aislado, en lo que va de curso, los azulgranas han conseguido en partidos en los que su rival se ha marcado siete puntos. En total, así se han celebrado cuatro dianas.

A nivel global esta cifra de tantos a favor le sitúa en lo más alto de la tabla de esta peculiar clasificación compartiendo la condición de líder con el Almería. En la contraria, en la negativa de goles en la meta que queda a tus espaldas, el número uno es el Lugo, también con cuatro. En cuanto a puntos, solo el Girona ha conseguido más, nueve en un pleno de tres victorias.

Los goles en propia que han beneficiado al Huesca han derivado en dos victorias, un empate y una derrota. El triunfo al que se añadió el resultado del viernes es el de la segunda jornada ante el Cartagena, un 2-0 en el que la cuenta la abrió Julián Delmás. En un córner botado por Mateu, de esos que acostumbra a poner muy cerrados, el zaragozano peinó lo justo a los 53 minutos para que su portero, Marc Martínez, que se disponía a despejar, no lo pudiese hacer.

Tres partidos después, en la visita al Lugo, un duelo con imprecisiones en ambos bandos en el que se vivió un 3-2 después de que los azulgranas, por entonces a las órdenes de Ambriz, remontasen un 1-0. El empate fue obra de Manu Barreiro a los 35 minutos. El delantero quedó por detrás de Mosquera en una falta esquinada que sacó Ferreiro y al saltar para despejar acabó cabeceando hacia atrás sorprendiendo a todos. Después lo compensaría con el empate a dos posterior a un tanto de Escriche.

El cuarto caso en el que esta temporada los azulgranas han festejado una diana que no habían logrado ellos fue en el estreno de Xisco. Es decir, en la visita de la Amorebieta, en la que se firmaron tablas a uno y en la que también se produjo el único gol en propia que se ha marcado el Huesca.

Mosquera inició la jugada a los doce minutos desde atrás con un pase en largo, Ratiu rebotó el balón de cabeza hacia el área, Seoane y Gaich corrieron hacia él, el visitante Oier Luengo no se entendió con su compañero y el rebote acabó pasando la línea de gol. Aunque a través del VAR se revisó un posible fuera de juego, la acción se validó. Ya en el tramo final, en la continuación de un córner, Amorrortu mandó el cuero bajo y con bote hacia la maraña de piernas, Mateu quiso rechazar, pero su toque no fue el preciso.

Que el Huesca haya podido sacar provecho a este tipo de lances del juego, no se puede justificar como un hecho fortuito, lo propicia su forma de juego. Es el séptimo equipo en cuanto a número de centros realizados (641) y, junto al Valladolid, el que más saques de esquina realiza (184). A nivel individual, Mateu comanda esos dos listados que hacen referencia a jugadas, rápidas, cercanas a la portería y propiciatorias de despejes y rechaces envenenados.