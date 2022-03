La SD Huesca, ante una situación casi olvidada

A diez puntos del ‘play off’ y once por encima del descenso. La SD Huesca llega a la recta final del curso, las diez últimas jornadas, aquellas en las que todo se decide, estancada en la zona media de la tabla, con la lucha por el ascenso a una distancia que hace complicado mantener las esperanzas y con un colchón sobre el fondo que invita a pensar en que no habrá apuros. La situación resulta desacostumbrada en la trayectoria de los oscenses durante sus últimas campañas, en las que siempre habían pugnado o bien por subir o bien por no bajar. Hay que remontarse a sus primeras experiencias en Segunda División para encontrar algo parecido. Entonces, se podía considerar un éxito toda vez que las metas iniciales eran menos ambiciosas, ahora no cumple con las expectativas fijadas en El Alcoraz, donde el objetivo se había situado en el regreso a la élite por la vía rápida.

El triunfo del viernes pasado sobre el Burgos (1-0) hizo que los de Xisco, que siguen 15º, tomasen aire tras el batacazo de Alcorcón. Ahora, la intención es cerrar la campaña de la mejor manera posible. Aunque las matemáticas dicten que existen opciones de llegar a la sexta posición, la última que da billete para disputar la promoción de ascenso, nadie ha protagonizado nunca una remontada así. Lo más parecido son los cinco puntos que salvó el Córdoba en la 2013-14.

En tres de sus cuatro primeras campañas en Segunda, el Huesca vivió un desenlace tranquilo. En la 2010-11, como ahora, era 15º y acumulaba 41 puntos. Tras romper una racha de cuatro partidos sin ganar, la zona roja se había quedado diez puntos por debajo y la noble siete por arriba. Fue un curso en el que los de Onésimo siempre estuvieron en la mitad baja y en el que al final serían 14º. En el último tramo sumaron 14 puntos.

Un año después, el bloque dirigido por Quique Hernández ocupaba en la jornada 32 la 17ª plaza con 36 puntos. Mirar al ‘play off’, a 17 puntos exigía agudizar la vista. Por debajo, el descenso, territorio que se había pisado en la primera vuelta, se situaba a nueve. En los diez partidos restantes no hubo medias tintas, seis victorias y cinco derrotas para terminar 13º.

La situación más holgada respecto a los tres últimos se tuvo en la campaña de debut en Segunda. Con 44 puntos, los de Calderón eran 10º. Los cuatro últimos se habían quedado a 12 puntos, y el ascenso directo –aún subían los tres primeros sin ‘play off’– estaba a ocho. Ya hacía dos jornadas que no se ganaba y la racha se alargó hasta la 40 cuando vencieron al Sevilla Atlético (3-0). En la recta final se lograron nueve puntos y la plaza definitiva fue la 11ª.

La falta de buenos resultados se repitió en la 2009-10 y queda como advertencia. En la jornada 32 el Huesca tenía 41 puntos. El descenso aún podía generar inquietud al verse a seis, aunque desde la 12ª plaza el número de equipos por debajo era importante; el ascenso directo se había ido a 11. En los cinco encuentros siguientes solo obtuvo un empate y a falta de dos jornadas cayó en el descenso. Las victorias sobre el Cádiz (2-1) y el Celta (0-1) evitaron el descalabro.

El calendario de las diez últimas jornadas

J. 33. Málaga-Huesca (27 de marzo, 18.15)

J. 34. Huesca-Almería (3 de abril, 18.15)

J. 35. Fuenlabrada-Huesca (10 de abril, 14.00)

J. 36. Huesca-Zaragoza (16-17 de abril)

J. 37. Tenerife-Huesca (23-24 de abril)

J. 38. Leganés-Huesca (30 de abril-1 de mayo)

J. 39. Huesca-Sporting (7-8 de mayo)

J. 40. Amorebieta-Huesca (14-15 de mayo).

J. 41. Huesca-Real Sociedad B (21-22 de mayo)

J. 42. Valladolid-Huesca (28-29 de mayo)