Rubén García, "satisfecho" con el mercado de invierno de la SD Huesca "a la espera de resultados"

Rubén García se mostró positivo, conciliador y autocrítico, también quiso poner en valor su trabajo y el del equipo, dio su apoyo al entrenador, lo pidió a la afición y agradeció el de la directiva. Aprovechando la presentación de Gerard Valentín, el director deportivo de la SD Huesca realizó este miércoles balance del recién clausurado mercado de invierno y analizó la situación de los azulgranas dentro de un curso en el que por el momento no se está cumpliendo con las expectativas.

La plantilla

El directivo dijo estar "satisfecho" con los refuerzos cerrados -además de Valentín, Lago Junior, Pablo Martínez, Timor y Poveda-, aunque puso el condicional de que "los resultados son los que hacen buenas o malas las incorporaciones". "La premisa con la que partimos era bastante sencilla y a la vez complicada por el contexto de un mercado con pocos movimientos entre clubes, especialmente al principio por la pandemia, solucionar las carencias detectadas. Teníamos trabajo hecho y pudimos cerrar algunos refuerzos pronto", explicó. En esos cinco movimientos, que se complementan con las salidas de Buffarini y Pitta, se han realizado pensando en "el presente y el futuro", de ahí los contratos largos a Timor y Valentín. De las 21 fichas con las que se inicio la temporada en una apuesta por la polivalencia se ha pasado a 24, algo que no observa exactamente como una enmienda apelando a que "las situaciones y los mercados son diferentes". "No es sencillo conseguir futbolistas como Timor y Pablo Martínez", apuntó.

El entrenador

"No podemos estar más contentos con él", afirmó sobre Xisco Muñoz, al que calificó como el "líder que necesitamos para dar la vuelta a la situación". "Estoy seguro de que le sacará todo el rendimiento a la plantilla, está preparado para ello y tiene una energía muy positiva", comentó.

Kelechi Nwakali

Sobre lo que pueda aportar en adelante Kelechi Nwakali, que va a ser sancionado tras el retraso en su regreso de la Copa de África y que en el último día del mercado estuvo cerca de salir al Burgos, dijo que "está en su cabeza estar aquí, aportar y ser profesional". "Estaríamos encantados de que la situación de la vuelta", añadió.

Gaich y Pitta

Gaich y Pitta son dos de los fichajes de verano que no han dado el rendimiento esperado. "El Huesca no se puede permitir a un Melero o a un Cucho actuales, tiene que hacer algunas apuestas en sus incorporaciones", manifestó incidiendo también en "el poco movimiento de delanteros" que está habiendo. "Gaich fue una decisión de mercado acertada visto el panorama, el rendimiento no está siendo bueno, pero nos han preguntado por él bastantes equipos", defendió la cesión del argentino del CSKA, aludiendo también a la adaptación, el irregular comienzo de curso y el cambio de entrenador como circunstancias que han podido jugar en contra de "un profesional como un pino". Con Pitta, que se ha ido a préstamo al Juventude brasileño, pidió "paciencia". "No sabemos si puede ocurrir como con Seoane y Joaquín que después de sus cesiones volvieron más maduros". "Creo que puede acabar en Europa", afirmó.

Situación deportiva

A falta de 17 jornadas, el Huesca marcha 15º a nueve puntos del ‘play off’, ante esta situación, "que nos preocupa" el director deportivo apoyó las declaraciones hechas el día anterior por Pulido poniendo la vista en "el corto plazo" porque "es lo que nos va a dar la estabilidad que hemos perdido en el plano deportivo". De hecho, más que aludir al partido a partido lo hizo al "día a día". "Ganas dos y parece que estás clasificado, ganas cinco y te crees en Primera, pierdes dos y se aleja todo, no podemos perder energía en objetivos a largo plazo", avisó.

El Alcoraz y la afición

Uno de los motivos de la mala posición en la tabla es el bajo rendimiento como locales. En El Alcoraz se han escapado 25 puntos. "Duele muchísimo", aseguró. El último ascenso con campeonato incluido "fue por hacerse fuerte en casa dentro de una situación que se arrastraba, recuperar eso pasa por que desde el minuto cero sometamos al rival". "Tenemos que enganchar a la gente, respetar su opinión y valorar", explicó sobre la afición, a la que pidió "el apoyo los 90 minutos porque los futbolistas y todos los trabajadores del club lo sienten".

Críticas

La mala marcha del equipo ha conllevado que parte de la grada se haya mostrado contraria a su gestión. García fue respetuoso con su opinión y le dio parte de razón "porque el rendimiento no es el esperado". "Soy del Huesca, mi vida está puesta en el Huesca, cuando ellos sufren, yo también", afirmó. "El fútbol va muy rápido y no tiene memoria", aseguró tras haber glosado la trayectoria de los azulgranas desde su llegada justo antes del primer descenso y la explosión del caso Oikos. "Cuando vine no había plantilla y la situación era complicada, hubo críticas a mitad de temporada y subimos, después luchamos hasta el final en Primera y por dos postes el panorama cambió", recordó. Prometió "seguir trabajando duro" y alertó de que "en el momento en el que nos dividimos el Huesca se hace más débil". Sobre los fichajes defendió que "las decisiones se han tomado con sentido común y ninguna ha puesto en peligro la economía del club". "Conmigo las ventas han sido más importantes que las compras y, exceptuando este año, siempre hemos peleado por los objetivos", subrayó. "Cuidaremos más los detalles para que el rendimiento de las incorporaciones sea el deseado", expuso.

Futuro

"No creo que haya que destinar mucha energía en lo ya echo porque el fútbol va muy rápido y sí en corregir el presente y en pensar en el futuro", manifestó. Por ello, ya se ha empezado a trabajar en operaciones como las renovaciones. "Se la hemos ofrecido a futbolistas que nos la han aceptado", anunció. "Queremos gente que quiera estar y sume", afirmó.