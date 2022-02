Pulido: "Pensar en el play off es un lastre"

Con el equipo atascado en la clasificación, 15º a nueve puntos de la promoción de ascenso y a seis del descenso, y tras una racha de una victoria y tres derrotas en el inicio de la segunda vuelta, Jorge Pulido, el capitán de la SD Huesca, tomó este martes la palabra para poner los pies en el suelo y recapitular la situación en la que se encuentran los azulgranas una vez que el lunes se cerró un mercado de invierno movido con cinco entradas y dos salidas y cuando por delante quedan 17 jornadas. "Cuando empezó la temporada como acabábamos de bajar de Primera División, todo el mundo confiaba en subir otra vez porque ya lo habíamos hecho, pero la realidad es que ahora hay que centrarse en el Mirandés, en conseguir los tres puntos sí o sí", comentó eludiendo mirar más allá del compromiso del domingo en El Alcoraz (18.15) y avisando en un mensaje válido tanto para consumo interno como de cara a la grada que "pensar en el ‘play off’ es un lastre que nos puede pasar factura".

A tenor de lo expresado por el central, los últimos días están siendo de reflexión dentro del vestuario. Los tropiezos más recientes han sido dolorosos y especialmente aún está muy fresco el último, el 2-1 con el Eibar, el líder, en el que la victoria volvió a escaparse en los últimos minutos. "Hicimos un partido bastante serio, el Eibar dominaba, pero no sufríamos y por dos detalles que estaban hablados se nos fue", lamentó.

Los dos tantos armeros llegaron en dos centros desde la derecha de Tejero que remató Stoichkov de cabeza. El encargado de tapar el carril en ese momento era Mateu, que había sustituido a Miguel y que tras solo quince minutos sobre el campo regresó al banquillo siendo señalado por Xisco en la rueda de prensa posterior. "El que está en el campo se equivoca, el otro día sería Mateu, también yo que no defendí bien el centro o los cuatro o cinco defensas que no cogimos bien la marca", hizo extensiva a toda la zaga la responsabilidad de los goles locales destacando del damnificado que es "un ejemplo de trabajo y constancia". "Podemos dar más de lo que damos, aún así se lo pusimos difícil al Eibar y si no ganamos fue por pequeños detalles", reconoció.

Sobre Xisco afirmó que el equipo está "a muerte con él". "Va a tener dónde elegir, tiene diferentes registros", expuso acerca de la plantilla que ha quedado a su disposición tras las incorporaciones de Lago Junior, Pablo Martínez, David Timor, Darío Poveda y Gerard Valentín y las marchas de Isidro Pitta y Julio Buffarini. "Al principio nos faltaban algunas cosas, pero ahora va a haber competencia, que es lo que nos hace mejor a todos", expuso. "Los que han venido son grandes jugadores", consideró.

En el último día del mercado Kelechi Nwakali estuvo cerca de marchar al Burgos. El retraso en la incorporación del medio tras la eliminación de Nigeria en la Copa de África después de que el pasado fin de semana ya hubiese compañeros suyos jugando con sus clubes no ha sentado nada bien ni en los despachos ni en el vestuario oscense. "Quiero gente comprometida con el club y los compañeros, espero que de una buena explicación porque los que trabajamos aquí día a día nos la merecemos", indicó.

El duelo con el Mirandés supondrá un nuevo regreso a El Alcoraz, donde se han escapado 25 puntos. "Veo al equipo atenazado, sobre todo como local, algo que no había vivido en los cinco años que llevo aquí. Es culpa nuestra, tenemos que enganchar a la grada y dar un punto más de valentía, ambición y ganas", analizó. "El objetivo para nosotros y la afición es el partido del Mirandés, son tres puntos cruciales", arengó.