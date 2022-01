Los objetivos de la SD Huesca ante la Ponferradina: ganar en casa y recortar con los de arriba

"No queda otra que ganar en casa para recortar a los de arriba". En una sola frase Marc Mateu resumió este martes los dos objetivos que se presentan ante la SD Huesca en la visita de la Ponferradina el domingo (18.15). Por un lado está la necesidad de acercarse a los conjuntos de arriba -los bercianos, quintos son uno de esos equipos- para ver de cerca una zona de ‘play off’ que tras la disputa de las dos primeras jornada de la segunda vuelta está a siete puntos y por otro la obligación de lo que viene siendo en términos globales el debe del equipo en lo que va de temporada, su rendimiento en El Alcoraz, donde solo ha sumado 14 de los 36 puntos que han entrado en juego. "Hacemos muchas cosas bien en nuestro campo, pero no se reflejan en el marcador", lamentó el valenciano, quien también señaló que "aunque queda bastante, si no ganas a los que están por encima restas una semana y no te acercas a ellos". "Cada jornada frente a los rivales que están delante ya es casi definitiva", subrayó.

El equipo regresó a los entrenamientos tras dos días de descanso "con las pilas cargadas, con la mente limpia y pensando en dar continuidad a la dinámica que llevamos". "Creo que estamos mejorando mucho en el juego", señaló.

Esa tendencia al alza tuvo como momento álgido la última victoria en Cartagena (0-3) que espera que sirva de punto de inflexión. En tierras murcinas fue clave "la actitud que tuvimos en ataque y en defensa".

Sobre la dicotomía entre el Huesca que juega a domicilio y el que lo hace frente a su afición aseguró que "salimos con la misma idea juguemos en casa o fuera, si bien cuando el rival está en su estadio se expone más y en el nuestro somos nosotros los que tenemos que llevar el peso".

En lo que va de temporada, Mateu ha jugado de extremo por las dos bandas, de lateral izquierdo y desde la adopción del sistema con tres centrales, de carrilero. El baile de posiciones no le marea. "Me siento cómodo jugando", zanjó el asunto.

La plantilla ha tenido que dar ya la bienvenida a dos refuerzos y se esperan hasta el cierre del mercado de invierno al menos a otros dos. Su adaptación considera que será rápida porque el vestuario es "un grupo muy bueno, una pequeña familia que pasa mucho tiempo junta".

Esas dos caras nuevas, Lago Junior y Pablo Martínez, pueden jugar como él pegados a una banda. "Es importante que venga gente a subir el nivel y a sumar, les hará primero crecer a ellos y después también al grupo", comentó.