La SD Huesca sigue pujando por Vavro

Dos de las partes están decididas, pero sin el concurso de la tercera la operación no es posible. La SD Huesca y Denis Vavro tienen un acuerdo para que el defensa regrese a El Alcoraz, ha sido de hecho el deseo tanto del club como del eslovaco desde que concluyó la temporada pasada. Sin embargo, al igual que ya ocurrió en verano, el principal escollo en el actual mercado de invierno es la Lazio, el conjunto italiano al que pertenece y que de momento no facilita su salida. Por un lado están las pretensiones económicas de los romanos, que en su día pagaron por él más de diez millones de euros al Copenhague y por otro sus necesidades deportivas. Aunque hasta el sábado pasado su entrenador, Maurizio Sarri, no había contado con él, la idea sería aguantar hasta el final para tomar una decisión movidos también por la tendencia imperante en el mundo del fútbol a contar con plantillas largas debido a la covid.

En El Alcoraz se considera que la llegada de Vavro contribuiría a elevar el nivel de la plantilla notablemente, pero tampoco se quiere forzar la situación. Existe el objetivo claro de ampliar la nómina de centrales, compuesta en estos momentos por Ignasi Miquel, Pulido e Insua, máxime si Xisco mantiene la apuesta por jugar con una línea de tres atrás como en los dos últimos partidos, y así junto a la del eslovaco se manejan otras opciones.

Tras once convocatorias sin salir al campo, el sábado en la victoria por 0-3 de la Lazio frente a la Salernitana, el colista de la Serie A, Sarri miró al banquillo y a falta de siete minutos se acordó de Vavro para que sustituir a Luiz Felipe, que había visto una amarilla. "Los primeros minutos después de tanto tiempo", apuntó este domingo al respecto en sus redes sociales el defensa, que no jugaba en un partido oficial desde el empate a cero del Huesca-Valencia del 22 de mayo pasado que supuso el descenso de los azulgranas. Por su parte, el entrenador justificó el hecho de que hubiese decidido emplearlo amparándose en cuestiones tácticas y como premio a su trabajo. "Es mucho mejor defendiendo en el área que con la línea a la altura del medio campo, está creciendo en los entrenamientos", expuso.

Además del Huesca, al jugador se le viene relacionando en las últimas semanas con otros equipos españoles de Segunda y Primera División. Por él pujó el Valladolid, donde se hubiese reencontrado con Pacheta, pero la opción de compra obligatoria en caso de ascenso que quería incluir la Lazio, cifrada en unos cinco millones, ha descartado por el momento su cesión. También se le ha situado en la órbita del Rayo.

Vavro, de 25 años y con contrato con la Lazio hasta 2024, fue el único refuerzo de los azulgranas en el zoco invernal del año pasado. Se incorporó gracias a una situación similar a la actual, por no contar con oportunidades en Italia, y, tras superar varios problemas físicos, acabó participando en once encuentros, en los siete últimos del curso como titular, en los que mostró compromiso y un buen nivel que hizo que acabase siendo convocado por Eslovaquia para la Eurocopa. El hecho de no lograr la salvación supuso una desilusión para el jugador que prometió entonces a los responsables del Huesca que haría todo lo posible por devolver al equipo a la máxima categoría.

Además de la del central, la prioridad de los azulgranas para reforzarse en estos momentos es la de un delantero. Aunque, además de a Lago Junior, se perseguía a un extremo más, la incorporación del polivalente centrocampista Pablo Martínez ha hecho que esta opción caiga a un segundo plano. Respecto al ariete, se manejan varias posibilidades como la de Darío Poveda, del Getafe. En alguna de ellas las conversaciones están avanzadas.