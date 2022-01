Ponferradina y Eibar, los dos próximos controles de calidad para la SD Huesca

Del primer partido del año los azulgranas salieron convencidos de que su juego y esfuerzo no se habían vistos recompensados en el marcador, mientras que en el segundo firmaron su actuación más redonda hasta la fecha. Tras el tropiezo por 0-1 ante el Girona y el posterior 0-3 en Cartagena, la SD Huesca regresa del parón liguero de la última semana para afrontar una cuesta de enero que ganará en desnivel en los dos siguientes compromisos, dos oportunidades para que Xisco y sus jugadores demuestren que son capaces de vencer a los rivales más exigentes y de engarzar una sucesión de victorias que les acerque a los puestos de ‘play off’, distantes a siete puntos cuando se han consumido dos jornadas de la segunda vuelta. El domingo visita El Alcoraz a las 18.15 la Ponferradina, quinta, y el sábado siguiente a la misma hora la cita será en Ipurúa ante el Eibar, tercero.

Los dos son contrincantes que se han afianzado en los puestos altos de la tabla. Los vascos pisaron por primera la promoción de ascenso en la sexta jornada y ya no han salido de ella siendo segundos varias jornadas -ahora empatan a 43 puntos con el ocupante de esa plaza, el Valladolid- y los bercianos que incluso fueron líderes en los primeros compases, a excepción de la, en términos clasificatorios, anecdótica primera jornada, llevan ahí desde el principio capeando rachas como la que ahora atraviesan.

El conjunto que dirige Jon Pérez Bolo se presentará en El Alcoraz con hambre de victoria, no en vano lleva cuatro compromisos ligueros consecutivos sin vencer. En su último precedente empató a cero con el Real Zaragoza y antes había abierto 2022 con un 2-0 en Oviedo y cerrado 2021 con dos tablas a uno frente al Leganés y la Amorebieta. En este periodo de tiempo que va desde mediados de diciembre ha participado también en la Copa del Rey. Solventó el que era su segundo cruce eliminando al Ibiza en la prórroga (2-1) y después cayó en la tanda de penaltis con el Espanyol tras un 1-1.

Tampoco el sábado pasado pudieron quitarse el mal sabor de boca de no ganar en el amistoso que disputaron con el Deportivo con el fin de no perder el tono competitivo. En el choque celebrado en el campo anexo al Toralín cayeron con el líder del grupo I de 1ª RFEF por 2-3 si bien es cierto que no se vistieron de corto dos de sus principales figuras, el goleador Yuri, autor de nueve tantos a sus 39 años, y Sergi Enrich, fichaje estrella que acumula dos dianas y tres asistencias.

También el Eibar aprovechó el fin de semana sin liga para jugar un partido de entrenamiento frente a un rival de la tercera categoría nacional. En su caso con el Real Unión, que marcha cuarto en el mismo grupo que el Dépor, y al que derrotó por 1-0.

Los de Gaizka Garitano presentan una racha opuesta a la Ponferradina con cuatro citas ligueras sin perder que incluye el 2-2 con el Málaga, el 0-1 con Las Palmas, el 3-2 con la Real Sociedad B y en último término el 1-1 con el Oviedo. En el torneo del KO tumbaron al Tenerife (1-2) y le pusieron las cosas difíciles al Mallorca en otro 1-2. Con el Huesca harán de anfitriones después de haberse enfrentado el próximo lunes a domicilio con el líder, el Almería, en un cruce que promete goles. Los andaluces son los que más han marcado, 38, seguidos por los armeros, 35, que igualan con el Valladolid.

Frente a estos dos equipos en la primera vuelta el Huesca sumó cuatro puntos. Venció al Eibar en el duelo inaugural del curso con un 2-0 en el que marcaron Joaquín y Seoane y el madrileño también fue el encargado de ver puerta en el Toralín. Fue de penalti en el 97 y sirvió para hacerse con un 1-1 en la que era la segunda vez de los azulgranas con Xisco en su banquillo. De hecho, la cita del domingo será la primera ocasión en la que el balear se enfrenta a un conjunto con el que ya se ha visto las caras antes.

En él habrá que ver si repite el esquema con tres centrales que ha empleado en sus dos últimos partidos y que le ha dejado buenas sensaciones al conseguir combinar la seguridad defensiva que ya se venía mostrando con la capacidad de llegada, debe del que el equipo se desquitó en Cartagonova con el doblete de Escriche, que repetirá titularidad, y el tanto de Mateu. También, si alguno de los dos fichajes que han llegado por el momento en el mercado de invierno tiene la oportunidad de debutar. El extremo Lago Junior, que se incorporó tras el parón navideño desde el Mallorca, no pudo estar disponible ni con el Girona ni con el Cartagena, y el centrocampista Pablo Martínez firmó la cesión del Levante el viernes y solo ha tenido hasta el momento una sesión de trabajo con sus compañeros. En ella, la del sábado, no obstante causó una grata impresión al entrenador. La Ponferradina y el Eibar también se han reforzado. Los primeros se han hecho con Miguel Baeza, mediapunta del Celta, y los segundos con Chema, defensa del Getafe.

Con el Mirandés, en domingo

Tras el encuentro con el Eibar, el Huesca abrirá febrero en El Alcoraz ante el Mirandés. La Liga, que dio ayer a conocer los horarios para esa jornada, la 26, ha situado el partido el domingo día 6 a las 18.15.