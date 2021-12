Ratiu pide tratar al Alcorcón "con el máximo respeto"

No se quiere ni oír hablar de relajación. Al igual que ya había hecho el día anterior Marc Mateu, este viernes Andrei Ratiu advirtió de la dificultad que entraña la visita del Alcorcón del domingo (18.15). El hecho de que sea el colista con solo diez puntos sumados en veinte jornadas no debe hacer pensar que el choque vaya a ser sencillo. Al contrario, en el vestuario azulgrana se le observa como una fiera herida y, por tanto, peligrosa. "Vendrán a morder", afirmó el lateral derecho, que pidió tratar a los madrileños "con el máximo respeto y seriedad". "Los dos necesitamos los puntos para acabar bien el año", expuso. No en vano ellos los persiguen para poder seguir creyendo en una salvación más que complicada y los oscenses para cerrar el año mirando a los puestos de ‘play off’.

Serán claves "los duelos aéreos, las segundas jugadas y acertar con el último pase", consideró. Este último aspecto, el ofensivo, es lo que considera que ha cambiado para que hora estén "con buena dinámica". "Atrás hemos hecho partidos bastante serios y ahora estamos teniendo la suerte de marcar, que es lo que nos faltaba", apuntó.

El rumano es una de las piezas que se han afianzado en la alineación titular desde la llegada de Xisco, con el que siempre ha jugado de inicio a excepción de en una ocasión. "Tengo la confianza del entrenador y de los compañeros y, aunque he estado algo tocado físicamente, creo que estoy haciendo buenos partidos", se valoró, poniéndose como debe "definir bien los centros".

Ratiu está viviendo su primera temporada al completo en Segunda División. De 23 años y formado en la cantera del Villarreal, en el curso pasado tras jugar hasta invierno en el Den Haag holandés, fue reclamado por los catellonenses. Ahora en Huesca, donde ha alcanzado la internacionalidad absoluta, considera que se ha adaptado "bien". A la afición el domingo le pide que "venga y nos apoye como siempre".