Los menos habituales de la SD Huesca desaprovechan su oportunidad

La eliminación de la SD Huesca en la Copa del Rey a manos del Girona (0-1) puso fin al breve trayecto azulgrana en este torneo, empleado como sucede con tantos otros clubes como banco de pruebas para los jugadores menos habituales del primer equipo. Han sido dos partidos, 180 minutos, ante rivales de un nivel tan desigual como el Cayón de Segunda RFEF (0-2) y el conjunto catalán, que por su parte también optó por su segunda unidad en el choque del pasado martes. Al margen de la derrota, la peor noticia que dejó el bloque de Xisco Muñoz es la distancia entre los teóricos suplentes y los titulares que actuarán este domingo ante el Alcorcón, colista de la categoría de plata, en el cierre de la primera vuelta y de nuevo en El Alcoraz (18.15, Movistar LaLiga).

Si se trataba de que estos futbolistas se reivindicasen y opositaran al equipo inicial en la liga, e incluso a subir su nota media de cara a posibles salidas en el mercado invernal, ninguno de ellos logró el objetivo. Solo la presencia en los dos encuentros de Pablo Insua, que ha completado todos los minutos a un buen nivel físico, cabe saludarse como lo mejor de la breve aventura del Huesca en el torneo del KO. El gallego no jugaba un encuentro oficial desde abril y podría acompañar a Pulido este fin de semana en el eje de la defensa si es que el elegido por Xisco para sustituir al sancionado Ignasi Miquel no es Cristian Salvador, pareja de baile del manchego en el inicio de curso hasta la llegada del ahora castigado defensor.

El entrenador balear ha planteado ante Cayón y Girona dos onces similares con San Román, Buffarini, Insua, Nwakali, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Escriche y Pitta titulares en ambas ocasiones. De todos ellos, los más habituales en el campeonato regular están siendo los dos centrocampistas. El nigeriano, que mostró en Copa un nivel físico por encima del resto, ha jugado completos los cuatro últimos compromisos oficiales ante Cayón, Valladolid, Sporting y Girona en orden cronológico. También Mikel Rico es un recurso que el entrenador utiliza con asiduidad en las segundas partes y para mantener el nervio y el poso del equipo azulgrana en la línea medular. San Román sigue siendo una alternativa al hasta la fecha espléndido estado de forma de Andrés Fernández.

Para el resto de jugadores la Copa supuso un examen. Buffarini, Lombardo, Escriche y Pitta han pasado a desempeñar un papel secundario en los planes de Xisco Muñoz y el balance de la eliminatoria no les deja en buen lugar. No mostraron un nivel que les convierta en alternativas del plan de un preparador que jornada a jornada ha ido modelando un once tipo en el que no tienen cabida. El lateral argentino, superado en este sentido por Ratiu y los futbolistas ofensivos, por el empuje de Marc Mateu, Joaquín, Gaich o Seoane. Escriche, protagonista por el penalti fallado ante el Girona, también ha visto reducida su presencia en el equipo. Sin minutos ante Almería y Sporting.

Pitta, por su parte, reduce su comparecencia en el campo desde la llegada del entrenador balear a solo 139 minutos, mientras que Enzo Lombardo permanece inédito con Xisco. Es el jugador de la primera plantilla con menos peso esta campaña (205 minutos repartidos en siete encuentros). Tras la Copa, el Huesca se enfoca hacia el choque con el Alcorcón y la apertura el 3 de enero del mercado invernal de fichajes, a la que el técnico hizo una referencia explícita el martes: "Se va acertar con la radiografía del problema que tenemos. Estoy convencido de que cosas buenas llegarán, y mejor más pronto que tarde. El club está trabajando en un mercado difícil y se va aportar lo mejor".