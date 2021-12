La SD Huesca entrena en Mareo antes de regresar a casa

La SD Huesca regresó este sábado al trabajo realizando una sesión habitual en los días posteriores a un partido, en este caso después el 1-1 del viernes frente al Sporting. Los titulares entrenaron a menor ritmo, mientras que los suplentes tuvieron que completar una serie de ejercicios más exigentes. Lo desacostumbrado estuvo en la ubicación, lejos de El Pirámide. A diferencia de lo que viene siendo habitual, la expedición azulgrana no regresó tras el encuentro sino que hizo noche en tierras asturianas y se puso de nuevo a las órdenes de Xisco por la mañana en Mareo, la ciudad deportiva del Sporting para subirse posteriormente al autobús y entonces sí enfilar el camino de vuelta a casa. Se dio de hecho la circunstancia de que coincidieron en las instalaciones con los que habían sido sus oponentes la noche anterior.

Los que habían formado entonces parte del once se centraron en la recuperación física junto a Mikel Rico que, pese a no contar con la vitola de titular, jugó la mayoría de los minutos en El Molinón al sustituir por decisión técnica a Salvador tras la primera media hora. Por el mismo motivo, el zamorano participó junto al resto de los futbolistas que menos protagonismo habían tenido en varios ejercicios con balón y partidillos.

El entrenamiento fue el punto de partida de cara al duelo del próximo martes ante el Girona en El Alcoraz (20.00) dentro de la segunda ronda de la Copa del Rey. Paralelamente, en el Pirámide se ejercitaron los que no se habían desplazado a Gijón, Ferreiro, Juan Carlos y San Román. La presencia frente a los catalanes de los dos primeros, que arrastran problemas físicos, parece complicada después de que Xisco en la rueda de prensa posterior a la visita al Sporting no asegurase que pudiesen estar listos para el cruce del domingo de la semana que viene con el Alcorcón con el que se cerrará la primera vuelta de la liga y el año. Sí que podría llegar el guardameta, titular en la anterior eliminatoria del torneo del KO ante el Cayón. El ex del Atlético de Madrid se quedó fuera del viaje a Asturias por una indisposición en el último momento de la que ya se encuentra recuperado.

Sin tiempo para el descanso, el equipo vuelve a estar citado el domingo a partir de las 16.30 para seguir afinando la que será su propuesta frente a los de Míchel Sánchez. En ella se prevé que tengan minutos los menos habituales e incluso alguno de los jugadores del filial. Carlos Kevin, Barri, Aparicio, Barba y Manu Rico ya jugaron con el Cayón y de ellos los dos últimos entraron en la citación ante el Sporting al igual que el cancerbero Tiago Martins.