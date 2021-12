La SD Huesca se conjura para acabar el año mirando al ‘play off’

Aunque la doctrina oficial sigue siendo la de ir partido a partido, los últimos resultados, con ocho de doce puntos sumados gracias a los 0-0 con el Almería, el líder, y el Ibiza, y a las victoria frente al Mirandés (0-1) y al Valladolid el viernes pasado (3-2),uno de los conjuntos de la zona noble, han hecho que en el vestuario de la SD Huesca se afronten con ambición los tres encuentros que restan para finalizar el año, las citas ligueras con el Sporting y el Alcorcón, y el cruce copero ante el Girona. "Vamos día a día, en la Copa queremos seguir avanzando porque nos da minutos a todos y en la liga, con dos partidos por delante para cerrar lo mejor posible la primera vuelta, tenemos nuestra opciones intactas", expuso este lunes Mikel Rico, una de las voces autorizadas como capitán del vestuario y futbolista más veterano con 37 años.

"Nos podemos ir muy bien posicionados a la vacaciones", miró ilusionado al futuro manteniendo también de todos modos los pies en el suelo. "Lo que tenemos que hacer es ganar al Sporting y no mirar la clasificación hasta las últimas diez jornadas, que será cuando se podrá ver dónde estamos y dónde podemos llegar", apuntó.

Los azulgranas se encuentran ahora mismo a cinco puntos del ‘play off’ y a seis del descenso. Aunque el avance en la tabla está siendo lento, la actual buena racha ha permitido poner algo de tierra de por medio con la zona baja -llegó a estar a tres- y acortar la distancia con la alta. Antes del 0-1 en Miranda que la inició, la sexta plaza, la que marca la promoción de ascenso, se había alejado a ocho. "Estamos en un buen momento, haciendo las cosas bien y mejorando, es la línea a seguir y debemos aprovecharla", recalcó el medio vasco.

El Sporting que se encontrarán los oscenses en El Molinón será un equipo en horas bajas que después de haber perdido solo una vez en las diez primeras jornadas, ahora arrastra nueve en las que únicamente ha podido conseguir dos empates. El domingo cayó en Las Palmas por 1-0. "Aunque su dinámica no es buena, pensarán que contra nosotros la pueden cambiarla porque juegan delante de su gente", comentó Rico, que destacó el escenario del encuentro: "Es un estadio espectacular, el más bonito de Segunda, y en el que más ambiente de fútbol hay". Después, tras el recibimiento del martes de la semana que viene al Girona en el torneo del KO, llegará el domingo a El Alcoraz el Alcorcón, el colista, que solo suma nueve puntos y por cuyo banquillo han pasado ya tres entrenadores.

En el del Huesca también se produjo el relevo de Xisco por Ambriz. "Los cambios siempre se notan, ya sea para bien o para mal, con Ambriz no estábamos tan lejos de dónde queríamos, éramos otro equipo, nos exponíamos más y exponíamos más, ahora hemos ganado en consistencia", comparó una etapa y otra. "Xisco desde el primer día quiso evitar que nos cogieran en las transiciones, hemos mejorado mucho en eso y también con el balón, aunque al principio quiso jugar en profundidad, ahora estamos combinando mucho más", comentó.

Su rol ha cambiado. de fijo en el once a recurso para las segundas partes en las cuatro últimas jornadas. "El entrenador está optando por otros jugadores, pero yo estoy tranquilo porque me está dando minutos importantes. Esto no va de individualidades, sino de que el equipo vaya bien", afirmó.

El viernes pasado con la victoria ante el Valladolid se quitaron un peso de encima después de no haber ofrecido ninguna alegría a su afición en las siete jornadas anteriores como locales. "Esta es mi quinta temporada en el Huesca y El Alcoraz siempre había sido un fortín y ver que no estábamos pudiendo sacar los partidos duele, por eso tenemos que ser fuertes", reconoció.

Ahora mismo el ex delAthletic cree que los azulgranas se encuentran en la tabla donde deben. "Todos los equipos están dónde se merecen y al final del año el que desciende lo hace porque durante la temporada no ha hecho lo que debía como nos pasó a nosotros, no porque en el último partido le hayas dado dos veces a los palos. Igual ocurrió cuando ascendimos con Míchel, fue porque fuimos los mejores, no porque los otros lo hiciesen mal", comentó.