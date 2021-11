Los canteranos de la SD Huesca ganan presencia, pero aún sin minutos

Han pasado a formar parte de la rutina diaria del primer equipo, entrenan con él y sus nombres aparecen en las convocatorias. Los jugadores del Huesca B están teniendo esta temporada un peso más destacado de lo que venía siendo habitual en la SD Huesca aunque les sigue faltando dar un paso, el tener minutos, algo que ni en los doce partidos dirigidos por Nacho Ambriz ni en los cuatro en los que lleva al frente Xisco Muñoz ha sucedido hasta ahora.

El hecho de que la plantilla azulgrana sea corta, 21 fichas, y de que, como es lógico en la evolución de una temporada, no hayan faltado los contratiempos, ya sea en forma de lesiones o de sanciones, unido a que tras el descenso del primer equipo a Segunda y el ascenso del filial a Segunda RFEF las distancias se han acortado está facilitando que se esté contando más con las jóvenes promesas que de hecho ya en pretemporada fueron importantes; solo en la concentración de Benasque hubo once. En los entrenamientos es extraño no ver a ningún componente del grupo que dirige Dani Aso -ayer mismo en la sesión vespertina en el Pirámide estuvieron Tiago, Val, Ronald, Barri y Aparicio- y en los partidos se ha sentado en el banquillo al menos uno en 13 de los 16 encuentros disputados.

Seis son los nombres que han sido citados en alguna ocasión. El más recurrente está siendo Carlos Kevin con ocho convocatorias. Participó en los cuatro primeros compromisos del curso y también ha estado en los tres últimos además de en la victoria contra la Real Sociedad B (0-2). En los triunfos con el Eibar (2-0) y el Cartagena (2-0) y en el tropiezo en Las Palmas (2-1) previos al cierre del mercado le acompañaron Fuentes y Tomeo -medio que era muy del agrado de Ambriz, que incluso pensó en hacerle debutar entonces y que después le volvió a llamar para los cruces con el Girona y el Málaga-, y por Barri en la derrota con el Oviedo (1-2). El defensa vivió de cerca a continuación el desplazamiento a Lugo (3-2), el recibimiento al Fuenlabrada (0-0) y el careo con Real Sociedad B, y regresó el sábado pasado ante el Mirandés en Anduva (0-1) ya con Xisco.

El técnico balear echó mano en su debut de Abizanda y contra la Ponferradina (1-1) y en la visita del Leganés (0-2) de Anglada, además de Carlos Kevin. El delantero. además Manu Galán, ahora en el Recreativo, es el último canterano que ha jugado en partido oficial con el primer equipo azulgrana. Fue la temporada pasada en la prórroga de la eliminatoria copera con el Marchamalo.