Xisco Muñoz: “Estamos en proceso de aprendizaje y necesitamos que nuestra gente nos empuje”

Xisco Muñoz realizó este jueves en su comparecencia previa al encuentro de mañana con el Leganés (21.00) un ejercicio de realismo acerca del momento actual de la SD Huesca y un llamamiento al apoyo de la afición. Puso en valor el trabajo realizado por sus jugadores en los dos encuentros en los que ya los ha dirigido desde su llegada la semana pasada -los dos empates a uno con el Amorebieta y la Ponferradina- destacó que ya había empezado a percibir una evolución, pero también reconoció que aún hay mucho camino por andar. “Estamos en proceso de aprendizaje y necesitamos que nuestra gente en momentos de tensión nos empuje”, reclamó. “Tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, trabajar, seguir con la seriedad en defensa y mejorar en conceptos ofensivos, ofrecer más registros, finalizar mejor… Muchas cosas que en poco tiempo son difíciles de cambiar”, comentó.

“Tenemos que ser realistas y entender el contexto en el que nos movemos, la Segunda División, una competición en la que ningún equipo es favorito a nada, que te obliga a mejorar los registros y en la que muchos sufren”, subrayó, añadiendo que “para los equipos que bajan al año siguiente todo es negativo, hay que entender que habrá momentos difíciles como seguro que también hubo las veces en las que se ascendió, por eso necesitamos que la afición esté con nosotros porque la necesitamos”.

Entre los aspectos en los que ha observado una evolución desde su llegada resalta “el orden”. “Si con el Amorebieta jugamos más o menos 45 minutos y con la Ponferradina fuimos capaces de dar cincuenta, ahora debemos seguir creciendo para ser dominadores del juego”, indicó. Su idea es “mantener la portería a cero” y a partir de ahí “empezar a generar más”. No en vano, aunque pide tranquilidad al respecto, reconoce que en la parcela ofensiva queda mucho por hacer. “Estoy convencido de que hay que ofrecer más posibilidades de remate a los delanteros y ellos tienen que estar más vivos en estas situaciones e interpretar mejor”, expuso. “No nos escondemos de lo que hace falta, simplemente todo tiene un proceso, ya tenemos un orden y en un campo bastante difícil, a excepción de cuando nos quedamos con uno menos, no se sufrió”, recapituló poniendo en valor el punto sumado en El Toralín el martes.

Al duelo con el Leganés, el tercero en seis días, sus hombres llegan “intentando recuperar todo lo posible porque no hay tiempo para nada”. Por ello habrá alguna variación en el once aunque “ya se han ido haciendo rotaciones en juego descargando de minuto a varios jugadores”. Ignasi Miquel “tiene posibilidades de que entre”, Insua tiene el alta, pero con él se va a seguir en los próximos días un plan especial para aclimatarlo a la competición y la ausencia de Mateu, que vio la roja en Ponferrada, no la considera una excusa.

Tanto en los entrenamientos como en las dos convocatorias que ha realizado hasta el momento ha incluido a canteranos con los que está “encantado”. “Me gusta que entiendan que la oportunidad es entrenar fuerte con el primer equipo, que ese es el día más importante del mes y que vienen a intentar ganarse un sitio”, alabó, aunque a corto plazo no prevé darles una oportunidad porque aún no los conoce lo suficiente.

Del Leganés, un rival con miras altas que ha encallado en la penúltima posición y que también ha vivido un cambio en su banquillo, el de Nafti por Asier Garitano, considera que “está necesitado de puntos, tiene muy buenos jugadores arriba y vendrá a por el balón”. “Pelearán muchísimo, tienen jugadores de primer nivel y tenemos que estar muy atentos a todos los detalles porque como les dejemos una posibilidad tienen capacidad de hacer daño”, advirtió.