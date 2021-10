La SD Huesca, cara a cara con Míchel Sánchez, el técnico de su último ascenso

Para la SD Huesca el duelo del sábado en Montilivi con el Girona (16.00) tendrá un aliciente especial; por primera vez se reencontrará con Míchel Sánchez, el técnico que la condujo a su último ascenso a Primera División, título de campeón de liga incluido. Lo logró tras un verano que arrancó con la Operación Oikos y en el que el madrileño tuvo que recomponer el equipo casi desde cero después del anterior descenso, además de adaptarse ya con el curso en marcha a la aparición de la pandemia y sus consecuencias.

De vuelta entre los mejores, los resultados no fueron los deseados. La primera victoria tardó trece jornadas en llegar, un 1-0 con el Alavés, y cinco después, tras caer con el Betis (0-2), fue destituido dejando a los azulgranas a cinco puntos de una salvación que Pacheta, su sustituto, no conseguiría.

En su campaña y media en El Alcoraz, Míchel apostó por un estilo de juego muy reconocible, con el buen trato al balón como eje fundamental de su discurso. El mismo que ahora intenta aplicar en un Girona que aún no ha conseguido que arranque. Los catalanes se encuentran en puestos de descenso con solo ocho puntos en nueve jornadas.

Hasta la fecha, las alarmas no han saltado en la entidad albirroja, pero sumar una nueva derrota, la sexta del curso y la que sería la tercera consecutiva, no sería precisamente un plato de buen gusto. "He venido aquí para quedarme mucho tiempo", afirmó este viernes el madrileño, que firmó en verano por una temporada ampliable a otra más. "Trabajo con toda la ilusión para que las cosas salgan bien", añadió calificando la situación del Girona de "delicada" y prometiendo que su equipo va a dar "el 100%" por lo que "nadie podrá reprochar nada en actitud, ilusión y motivación".

A este respecto fue claro dirigiéndose a sus futbolistas, a algunos de ellos, como los exazulgranas Samu Saiz y, especialmente, Borja García de forma muy directa: "En lo momentos complicados es cuando los jugadores tienen que dar un paso al frente. Debemos señalarles y responsabilizarlos. Borja tiene que hacerlo, necesitamos su mejor versión al igual que la de Samu y Stuani".

Míchel, que en su curriculum también cuenta con un ascenso con el Rayo, no califica al duelo con el Huesca de final, pero sí "de partido muy importante". "Son los que más roban en campo rival y lo que tienen más posesión por lo que deberemos jugar con la máxima intensidad", advirtió de su próximo y no tan viejo conocido rival.