Un Girona en horas bajas quiere emerger a costa de la SD Huesca

Un Girona sumido en un mar de dudas será el rival de la SD Huesca este sábado en Montilivi (16.00, Movistar LaLiga). La segunda salida consecutiva y ante otro rival en puestos de descenso, con el añadido emocional de un cara a cara con el técnico del último ascenso y del título de campeones de Segunda División, Míchel Sánchez. No lo está pasando bien el madrileño, que ha sumado ocho puntos de 27 posibles. Cuenta todavía con crédito entre la directiva y los aficionados y sabe también que el club aspira a más pese a contar con el tope salarial más bajo de la categoría de plata, de cerca de 4 millones.

Sigue contando con puntales como Christian Stuani, que ya ha cumplido los 35 años, los exazulgranas Borja García y Samu Saiz o con Álex Baena, cedido por el Villarreal. Sin embargo, el Girona de Míchel no funciona. Los analistas coinciden en el diagnóstico. El de Vallecas no ha conseguido todavía armonizar su estilo de juego con los futbolistas de que dispone, que no han aprendido a interpretarle. Además, el delantero uruguayo suma solo dos tantos, su peor inicio anotador con los rojiblancos, y su situación como futbolista puro de área a la que ha derivado con el tiempo tampoco beneficia al juego del colectivo.

Problemas que se trasladan a los resultados. El Girona es antepenúltimo con 8 puntos y ha encadenado dos derrotas ante Almería (1-2) y Lugo (1-0). Sus dos únicos triunfos han llegado en Montilivi, contra Amorebieta (2-0) y Valladolid (1-0), y las cinco derrotas en nueve encuentros sitúan en una posición delicada a un entrenador fichado con el aval de sus ascensos con Rayo Vallecano y Huesca. Los catalanes dispondrán de un aforo del 100% por primera vez desde hace un año y medio y el encuentro puede convertirse en un plebiscito que mida el grado de apoyo al proyecto de un club que desde su último descenso ha jugado dos ‘play offs’.

Tampoco acaba de encontrarse Borja García, que dejó el Huesca el último día de mercado y firmó con los gerundenses como agente libre tras un paso de perfil bajo. Desde su vuelta a Montilivi ha participado en cinco compromisos y de él se espera el nivel que ya dio. Samu Saiz, mientras, llegó hace dos veranos como estrella del proyecto tras brillar en el Leeds inglés y una cesión en el Getafe de por medio. En el pasado mercado llegó a estar en la puerta de salida ante la necesidad de cuadrar números.