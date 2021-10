Ambriz, de cara a la visita de la SD Huesca al Girona: “Notó al equipo con chispa”

La SD Huesca emprenderá esta tarde su viaje a Gerona, donde juega el sábado a partir de la 16.00, con las dudas aún sin resolver de los jugadores que acabaron tocados el derbi aragonés, Pulido y Seoane. Los dos arrastran problemas físicos, el medio en un pie, y aunque este viernes en el último ensayo pudieron ejercitarse con sus compañeros las sensaciones que tiene su técnico Nacho Ambriz de poder repetir en Montilivi la alineación que dispuso el lunes en La Romareda “no son buenas”. “Todavía no está tomada la decisión”, confesó el técnico mexicano en su comparecencia ante los medios posterior a un entrenamiento en el que, además de poner en prueba su “plan A” también probó una alternativa que le dejó “tranquilo”.

En la medida que se tome respecto a Seoane y Pulido, y que está pendiente de la evolución que experimenten en las próximas horas, también se está sopesando el hecho de que la semana que viene haya que afrontar otros dos encuentros, con el Málaga y el Burgos. “El siguiente duelo está muy cerca y no nos podemos arriesgar a que por poner a un jugador este luego se pueda perder más encuentros”, expuso Ambriz.

Independientemente de las dudas con el medio y el central, dos fijos en sus alineaciones, el preparador nota al equipo “con chispa”. “Estamos recobrando la intensidad”, valoró el estado de los suyos a raíz del 0-0 con el Real Zaragoza. “Hubiéramos querido volver con los tres puntos, que dan más confianza para trabajar de cara a completar otro muy buen partido como visitante, pero el ánimo está bien”, aseguró. “Estamos con vida y estoy confiado porque observo que puedo contar con todos y que el que ponga lo hará de la mejor forma”, subrayó.

Más allá de los tocados, la línea del centro campo vuelve a ser la que más incógnitas presenta de cara al diseño de la alineación titular. El equipo no acaba de jugar tal y como Ambriz querría y en busca de una fórmula ideal él acostumbra a agitar la sala de máquinas. “Si el medio campo no funciona, difícilmente funciona el equipo tanto adelante como atrás", sentenció.

En los últimos tiempos ha ido hablando por separado con los diferentes miembros de cada demarcación y fue precisamente con los centrocampistas con los que inició esa ronda de consultas. “Nos incomodábamos entre nosotros y faltaba fluidez, el otro día la hubo, pero las molestias sacaron a Seoane y eso termina de romper el mejor entendimiento que buscamos”, explicó. “Voy conociendo la parejas y comprobando que unos se entienden más que otros por el tiempo que llevan juntos”, manifestó. Además confesó que como alternativa en la medular a Mosquera, como pivote defensivo valora las posibilidades que ofrece Cristian Salvador.

Siguiendo con el análisis de las diferentes zonas del campo, Ambriz también habló de los delanteros, Pitta y Gaich. “Se están adaptando a una liga muy competitiva, en la que hay pocos espacios y las disputas con los centrales son fuertes”, fue comprensivo. Para facilitarles su puesta a punto anunció que después de los entrenamientos están realizando trabajo específico con el asistente Edgar Solano.

“Falta movilidad, deben entender cuándo hay que romper al espacio y no pedirla al pie”, fue crítico. “El otro día fuimos más verticales, no me aferro a la posesión, si se pueden romper las líneas, se rompen, pero con sentido”, añadió sobre el juego de los suyos en Zaragoza.

Del Girona resaltó que “del mediocampo para arriba tiene mucha movilidad”. “Juega mucho por dentro y los laterales suben muy arriba; a balón parado tendremos que estar atentos porque son gente muy alta”, advirtió. “Los dos equipos no estamos como quisiéramos, en la zona alta, ellos además vienen de perder, lo que genera incertidumbre”, comentó del Girona, que se encuentra en zona de descenso con tres puntos menos que el Huesca.

“Estamos sacando lo mejor del equipo, yo prometo trabajo, quiero que las cosas salgan bien y que el equipo tenga más puntos”, cerró su comparecencia.