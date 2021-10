Joaquín se abre paso en la SD Huesca

Recogió con el pecho un balón salvado por Buffarini para entrar en el área por la esquina derecha. Superó a Narváez y Chavarría girando sobre sí mismo, después piso el cuero para deshacerse de Eguaras y regateó a Jair. Solo Cristian Álvarez logró parar sobre la línea de gol a Joaquín. El extremo de la SD Huesca protagonizó una de las jugadas más plásticas del 0-0 vivido el lunes en el derbi aragonés. Una acción en la que fue capaz de dejar atrás a cuatro rivales, a la que solo le faltó el gol y que evidenció el estado de forma por el que atraviesa y la confianza que atesora un jugador que ha sabido aprovechar la oportunidad que le han dado los problemas físicos de Ferreiro para reivindicarse.

En La Romareda, como ya había sucedido en la derrota de la jornada anterior con el Tenerife (1-2), fue una de las armas más incisivas de los azulgranas. Al margen de la jugada propia de Messi y de dibujos animados con la que sorprendió a los diez minutos y que sirvió para que su equipo metiese el miedo en el cuerpo a un rival que había arrancado brioso, aún en la primera parte también se encontró con el larguero. Fue en un tiro desde fuera del área que pegó en Chavarría. "Cada día me encuentro mejor, con madurez y ganas de demostrar que puedo aportar ya sea en setenta, noventa o diez minutos como me ha tocado en algún momento. Intento ir al máximo en el tiempo que me da el entrenador y solo queda seguir trabajando", resumió a la finalización del derbi el espíritu con el que sale al campo en cada partido.

Joaquín ha disputado en lo que va de temporada 321 minutos, el 15º que más dentro del vestuario azulgrana. Sin embargo, con dos dianas empata con Pitta, Seoane y Escriche como uno de sus principales goleadores y junto a éste último también es el que más veces ha disparado entre los tres palos, siete, aunque ha necesitado menos intentos. Si el de Burriana ha percutido quince veces, el malagueño lo ha intentado en nueve ocasiones.

La última vez que batió al meta rival fue frente al Tenerife. Aprovechó un pase de los canarios en el centro del campo para adelantarse José León y galopar para presentarse ante Soriano enviando el cuero a la red. Finalmente, a pesar de la buena primera parte, el Huesca acabaría perdiendo en un partido que suponía su vuelta a la titularidad, condición de la que no había gozado desde las dos primeras jornadas. Suyo fue de hecho el primer tanto de la temporada 2020-21, el 1-0 del 2-0 con el que se ganó al Eibar; un envío en largo de Pulido que no desaprovechó.

Después ya en el desplazamiento a Las Palmas pasó al banquillo en favor de Ratiu damnificado por el experimento fallido del doble lateral derecho que probó Ambriz. Acabaría entrando en el campo a falta de doce minutos y ya no volvería a pisar el césped hasta tres jornadas después, en el 0-0 con el Fuenlabrada en el que dispuso de 19 minutos y al que le siguieron otros once en la victoria con la RealSociedad B (0-2) previa al cruce con el Tenerife.

Los dos partidos en los que se quedó sin jugar fueron los tropiezos con el Oviedo (1-2) y el Lugo (3-2). En ellos, el equipo se ordenó en un 4-4-2 en el que al adelantar Mateu su posición hacia el extremo por la izquierda hizo que Ferreiro se fuese a la derecha, quedando Joaquín sin sitio. En La Romareda el dibujo táctico fue el mismo. Sin embargo, en esta ocasión el gallego, recién recuperado de su lesión, no entró en el campo para sumar su partido 200 con el Huesca hasta el minuto 70, recogiendo precisamente el testigo del malagueño.

El canterano del Atlético de Madrid se está teniendo que abrir paso en el Huesca poco a poco. De 22 años y con contrato hasta 2023 ya ha vivido dos cesiones, al Mirandés y al Málaga. Ahora se siente capacitado para ser alguien importante con los de ElAlcoraz. Ese es su empeño.