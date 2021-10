El uno a uno del empate sin goles de la SD Huesca en La Romareda

Andrés Fernández 2

El murciano sostuvo a los suyos con paradas de mérito en la segunda vez, con dos palos de Álvaro que ayudaron y mucho.

Buffarini 1

Intensidad y oficio, que era lo que se le demandaba en el regreso a la alineación. El Zaragoza le buscó y mantuvo la compostura.

Pulido 2

Una vez más, el líder de la defensa azulgrana, con oficio, pundonor y muchas ganas de hacer un gol que casi encuentra.

Ignasi Miquel 1

El central catalán sufrió al choque, con una concesión a Álvaro que casi cuesta el gol. Sigue tratando de alcanzar su mejor nivel.

Florian Miguel 1

Actuó en el lateral zurdo y se cargó pronto con una amarilla. Ganó en contundencia, también en el penalti señalado.

Seoane 1

Negativa su sustitución en el descanso, por problemas físicos, pues antes había sabido dar un paso adelante y dar alas al equipo.

Mikel Rico 1

Encomiable el esfuerzo, pues ayudó en la presión alta en su vuelta al once. Dispuso de una clara en la segunda mitad.

Joaquín 2

El mejor del Huesca en la primera parte, con dos ocasiones claras de gol y punzante en la banda derecha hasta su cambio.

Marc Mateu 2

Su profundidad y sus centros, con la pelota en juego o parada, son siempre un caramelo para el rematador y un dolor para el rival.

Escriche 1

Situado como segundo punta y a menudo derivado a la derecha, luchó como siempre y no terminó de entrar en juego.

Pitta 1

El delantero paraguayo necesita balones para entrar en juego y no fue el partido. No se le puede achacar nada, pero no brilló.

Salvador 1

Reapareció después de haberse perdido tres choques y lo hizo además como mediocentro. Le costó adaptarse y ha de mejorar.

Ferreiro 1

Como Salvador, partió del banquillo tras dejar atrás problemas físicos y le dio tiempo a ser relevante por la banda derecha.

Nwakali 1

Poco margen para devolver la fluidez al centro del campo y, con todo, se le vio despierto y capaz de dar criterio a la pelota.

Gaich S. C.

Un solo minuto más el descuento para el argentino, que sustituyó a Pitta y lógicamente no tuvo tiempo de demostrar nada.