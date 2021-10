Ignasi Miquel: "La Romareda es el escenario ideal para un punto de inflexión"

¿Qué le han contado en el club sobre el derbi aragonés?

Tampoco nos han dicho mucho, sabemos de las veces que hemos visto al Real Zaragoza en la televisión que va a haber mucha intensidad y un gran ambiente. Además, al día siguiente es festivo y va a ser brutal. Hasta que no lo vivamos no lo sabremos en toda su plenitud.

¿Qué tienen estos partidos que los hacen tan especiales?

Los hacen especiales los aficionados más que los futbolistas. El Real Zaragoza es un rival cercano y eso hace que se le quiera vencer con más ganas.

Usted ha jugado varios encuentros de rivalidad, también en la Premier League inglesa con el Arsenal. ¿Cuál es el más importante que recuerda?

En Inglaterra jugué el partido de rivalidad londinense con el Tottenham. También contra el Manchester City, que no es de la misma ciudad pero son dos equipos grandes que rivalizan. Cada segundo se percibe el entusiasmo de la grada, cada balón que se recupera se celebra como si fuese medio gol. En un derbi no te puedes permitir el más mínimo fallo porque se paga.

Y el lunes, ¿qué podemos esperar del Huesca?

Lo básico es que el equipo sabe que va a un campo complicadísimo y que va jugar con un gran ambiente en contra. Si queremos vencer hay que competir con una buena actitud, ser humildes y estar compactos. Habrá momentos en los que sufriremos sin la pelota y tendremos que reponernos.

¿Ganar en La Romareda puede suponer un punto de inflexión?

Sería un punto de inflexión total. Creo que es el escenario perfecto para conseguir los tres puntos y adentrarnos en una dinámica ganadora de ahí en adelante.

¿Y del Real Zaragoza qué cabe aguardar?

Es un equipo agresivo que va a querer dominar y apretarnos en los primeros minutos y al que su gente va a ayudar mucho. Tenemos que saber gestionar los tiempos, imponernos y superarles en todas las facetas del juego.

¿Se sienten favoritos?

No, no hemos empezado la liga como queríamos, tenemos margen de mejora y en estos partidos nunca hay favoritos.

Ninguno de los dos conjuntos ha tenido el inicio esperado...

No, los dos conjuntos tenemos nuestros objetivos esta temporada y estoy convencido de que ellos tienen mejor plantilla de lo que indica su clasificación en estos momentos. Ambos vamos a estar más arriba y el derbi es una gran oportunidad para que el Huesca lo demuestre.

El Huesca recibe más de un gol por partido, ¿cómo recuperar la fiabilidad defensiva?

Si ves los goles, la mayoría parte de errores propios que cometemos cerca de nuestra área. El rival lo aprovecha, tiene efectividad y nos penaliza. Hemos de coger confianza y saber cuándo hacer bien las cosas porque lo contrario nos castiga.

¿Cómo se encuentra a nivel personal?

He empezado a jugar con regularidad y estoy contento, pero sé también que tengo margen de mejora y que puedo ofrecer más. He sido siempre ambicioso a lo largo de mi carrera y sé cómo dar lo mejor de mí.

¿Qué tal se entiende con Jorge Pulido?

Bien, es un jugador experimentado y es sencillo entenderse con futbolistas de su nivel. Tiene calidad y cabeza de sobra para la categoría.

Se espera la vuelta de Cristian Salvador.

Lo tengo de compañero, hemos jugado juntos y en el pasado me enfrenté a él. Su capacidad defensiva está demostrada.

¿El qué pierda el derbi saldrá muy tocado?

Es muy temprano para eso, no es la mejor situación para ninguno de los dos equipos pero no va a influir tanto. Con dos victorias estás otra vez arriba y dos derrotas seguidas te meten abajo. Queremos ganar y mostrar sensaciones de equipo ganador. No pensamos en lo contrario.