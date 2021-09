David Ferreiro sigue rompiendo registros en la SD Huesca

Aunque ya lo era, el próximo sábado refrendará e incrementará aún más su condición de histórico. David Ferreiro sumará en la visita del Tenerife a El Alcoraz (16.00) su partido oficial número 200 con la camiseta de la SD Huesca, toda una marca al alcance de muy pocos y que deja a las claras el nexo de unión establecido entre el club y el extremo gallego a lo largo de las ya seis temporadas que éste lleva actuando como azulgrana. En la plantilla actual nadie ha pasado más tiempo en ese vestuario y nadie ha defendido más veces ese escudo. Solo se le acercan los otros dos capitanes, Mikel Rico, con 163 actuaciones y Jorge Pulido, que el viernes en la victoria con la Real Sociedad B rebasó los 150.

Lejos quedan Camacho (417), Camarón (371) y Ausaberri (369), pero si se pone la lupa en la era moderna, aquella que abarca desde el primer ascenso a Segunda División en 2008, más allá del ‘Gran Capitán’ todo apunta a que acabará superando ampliamente a Sastre (207) y Roberto García (220). Tiene contrato hasta 2023 y cuenta con la confianza del técnico Nacho Ambriz, para el que es un fijo como antes también lo fue para todos los entrenadores con los que ha coincidido, Anquela, Rubi, Leo Franco, Francisco, Míchel y Pacheta. En su curriculum resaltan el ‘play off’ de la 2016-17 y los ascensos a Primera División de 2018 y 2020, con el título de liga incluio en este último caso.

"El tiempo que llevo ha sido muy bonito, he tenido la suerte de vivir los mejores momentos del club y he disfrutado de hacer historia aquí", valoró este lunes Ferreiro al ser cuestionado por la cifra que está a punto de alcanzar y su relevancia. "El Huesca me lo ha dado todo a nivel futbolístico, he visto cómo crecía y cómo la ciudad se volcaba con el equipo", reconoció añadiendo que cuando llegué iban dos mil justitos al campo y ahora está lleno, eso te enorgullece y te da la confianza de que se está haciendo bien el trabajo.

Lógicamente, si tuviese que resaltar algo entre todo lo vivido como azulgrana, el orensano se queda "con los dos ascensos" y "con la oportunidad de jugar en Primera". De hecho, su debut en la élite se produjo a los 30 años -ahora tiene 33- una edad tardía que describe todo el proceso de crecimiento que ha ido experimentado su carrera. Antes de desembarcar en El Alcoraz, había debutado en Segunda B con el Ourense, en esa categoría también jugó para el Atlético Ciudad, el Zamora y el Cádiz. Su primera vez en la categoría de plata fue con el Racing y los pasos previos al Huesca los dio en el Hércules y el Lugo.

Con los azulgranas lleva jugados 123 encuentros en Segunda, incluyendo la promoción de ascenso, 72 en Primera y cuatro de Copa del Rey. No en todas las temporadas lo ha tenido fácil, pero siempre ha acabado haciéndose con la titularidad. Actúa como extremo por las dos bandas, incluso ha echado una mano en el lateral si ha sido necesario y la temporada pasada Pacheta lo descubrió también como pieza útil para el trivote que alineaba en la medular, faceta que ahora Ambriz, que prioriza los ataques por el exterior, también ha explorado, aunque lo prefiere en los costados.

Sobre el césped destaca por su conducción de balón y por sus centros, fue el que más hizo en Primera División en el último curso. Entonces repartió cuatro asistencias. Diez había dado una campaña antes y once es su récord, lo alcanzó en la 2017-18. Como goleador no ha destacado tanto. Su mejor marca son las cinco dianas que celebró en su año de debut en El Alcoraz.

"Mis mejores páginas puede ser que estén aún por venir y tienen que ser aquí", muestra rotundo sus intenciones de continuidad un jugador cuyas raíces han agarrado fuerte en el Huesca.