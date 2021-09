Ambriz sigue buscando el centro del campo ideal para la SD Huesca

Quiere que sea dinámico, que consiga robar rápido y que inicie el juego hacia la portería contraria con fluidez. Para Nacho Ambriz el centro del campo es una demarcación clave, una línea a la que no para de dar vueltas y vueltas en busca de encontrar la configuración de piezas y nombres que mejor se adapten a lo que persigue. En las siete jornadas que la SD Huesca lleva disputadas, el técnico mexicano ha probado ya varias opciones y de hecho salvo Cristian Salvador, que en los primeros encuentros actuó como central y en los dos últimos no ha podido jugar por lesión, todos los mediocentros han sido ya titulares en alguna ocasión. El último en adquirir esta condición fue Juan Carlos, la única novedad que se introdujo en el once para la visita a la Real Sociedad B.

Desde que se hizo efectiva su renovación, el gallego había tenido minutos en los cuatro partidos en los que había estado disponible, aunque siempre saliendo desde el banquillo. En el Reale Arena, Ambriz lo eligió en el lugar de Mikel Rico para cumplir el papel de enganche con Pitta. Estuvo correcto en la presión, pero su aportación no resultó relevante en ataque y fue el primer sustituido entregando el testigo a Mosquera poco antes de la hora de juego.

Seoane y Nwakali fueron sus compañeros en el trivote. Ambos iniciaron la liga como titulares aunque entonces con Rico a su lado formando el trío que más veces ha compuesto de inicio la sala de máquinas hasta la fecha. El madrileño, el nigeriano y el vasco actuaron de forma conjunta en las victorias de las dos primeras jornadas con el Eibar y el Cartagena, ambas resueltas por 2-0, y volvieron a ser reunidos para el empate a cero con el Fuenlabrada. Para la visita del Oviedo (1-2),Ambriz optó por alinear a dos puntas dejando en el centro solo a Seoane y Rico, mientras que en Lugo (3-2) repitió planteamiento, aunque esta vez Mosquera fue la pareja de Seoane.

Dentro de este baile de nombres, la constante siempre ha sido Seoane. El canterano del Real Madrid, de hecho, solo se ha perdido el descuento del Anxo Carro. Suma dos goles y dos asistencias.

Ambriz dice tener ya casi decidido cuál es su equipo base y a tenor de lo observado hasta el momento, Andrés bajo los palos, Miquel y Pulido en el centro de la defensa, Ferreiro en uno de los extremos y Seoane en el centro del campo forman la columna vertebral. También Mateu, aunque su rol ha ido oscilando en el costado izquierdo entre las demarcaciones de lateral y de extremo, y Escriche, que ha jugado como delantero centro, enganche y en los dos últimos encuentros partiendo desde la derecha.