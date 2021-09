Nacho Ambriz: “Necesitamos jugar con alegría”

Aunque no se perdió, el 0-0 frente al Fuenlabrada del domingo pasado no contribuyó a despejar las dudas generadas en las tres derrotas anteriores y así la semana, aunque corta por aquello de que la visita a la Real Sociedad B está fijada para el viernes a las 20.00, ha vuelto a ser en la SD Huesca de análisis y reflexión. Nacho Ambriz busca en su fuero interno la solución, la manera de retomar la versión dada por los azulgranas en las dos victorias con las que arrancaron el curso y también lo consulta con su cuerpo técnico, con el director deportivo y con los capitanes, con los que mantuvo una reunión el miércoles para intercambiar pareceres. Más allá de lo futbolístico al mexicano también le ocupa lo anímico, la mella que los malos resultados producen en la confianza del bloque. “Necesito que los jugadores vuelvan a jugar con alegría y atrevimiento”, señaló este viernes antes de emprender el viaje a San Sebastián. “Le pido a los chicos que disfruten porque veo que no lo están haciendo y cuando juegas con dudas o temores no se funciona bien”, confesó.

Ello no quita para que esté “convencido de la victoria” porque lo ve “en el día a día y en la disposición de los jugadores”. “No están contentos porque querrían tener más puntos o llevar otra racha, pero son conscientes de la situación, cumplen con las exigencias que les pongo en los entrenamientos y van entendiendo cada vez mejor”, explicó recalcando que ve al vestuario “bien” y con “compromiso”.

En el plano futbolístico, Ambriz va entendiendo “en qué se falla”. “No estamos coordinados en ciertos movimientos, hay veces que buscamos que la pelota llegue rápido a los costados, lo logramos, pero entonces no hay mucha gente en el área o vamos todos a por la pelota y cuando la tenemos hay muchos jugadores por detrás”, analizó. “Escriche al no ser delantero centro generaba más movilidad, pero ahora tenemos uno más fijo, son detalles que hay que corregir y entender”, ejemplificó. Para ello se están realizando charlas y ejercicios teóricos y prácticos. “Tengo la ilusión de que vamos a jugar bien”, aseguró.

Para revertir la situación solo conoce una receta: “Trabajo, compromiso de los jugadores y buen ambiente para hacer las cosas mejor cada día”. Todo ello lo percibe y por ello sabe que debe tener “calma”. Lo que no quita para que haya buscado ejemplos de situaciones similares en las que se salió a flote. A nivel personal recuerda que sus inicios en el León, su anterior destino, donde acabó siendo campeón, fueron malos, dentro del club también sabe que en los anteriores ascensos hubo momentos en los que se atravesaron complicaciones y a nivel de lo que es la Segunda División ya ha observado que “hay equipos que se atascan y acaban saliendo”. “No he dudado de para qué vine si pude haberme quedado en mi país sin ningún problema, el fútbol es mi pasión a lo que siempre le he sacado el mejor provecho, hay veces que te va bien y otras que te va mal, hay que tener la maleta siempre hecha, pero eso no me espanta me ocupa”, se sinceró.

Sobre la Real Sociedad B resaltó que “juega sin presión” y que “maneja conceptos que hace muy bien al igual que su primer equipo”. “Son chicos que juegan alegre, con desparpajo, que se están preparando para Primera División y te pueden complicar”, añadió. De su técnico, Xabi Alonso, dijo que “viene haciendo cosas para ser un gran entrenador, es joven y tiene una idea”.

Para el choque, además de Insua, confirmó que serán baja el sancionado Adolfo Gaich, que además no está pudiendo entrenar con el grupo, y Cristian Salvador, que aún no se ha recuperado de los problemas musculares que le impidieron jugar contra el Fuenlabrada. Sobre la formación que empleará, no se espera grandes cambios y él mismo dice que va encontrando “a los jugadores idóneos”. “Ya es cuestión de trabajo, de dedicación y de preparar al equipo mejor”, recalcó.