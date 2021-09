Xabi Alonso cree que la SD Huesca “no ha bajado su nivel en Segunda”

La SD Huesca se medirá el viernes en el Reale Arena Anoeta (20.00, Movistar LaLiga) con la Real Sociedad B que dirige Xabi Alonso. El tolosarra, de 39 años y campeón de todo como futbolista en el primer equipo, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Munich además de la selección, cumple su tercer curso en el ‘Sanse’, al que ha ascendido a la categoría de plata y con el que de momento suma seis puntos, uno menos que el cuadro de Nacho Ambriz. Confía en "ser competitivo" a pesar de las ausencias que tendrá el viernes ante una SD Huesca al que augura una buena temporada y que tiene "la ambición de volver a ser de Primera".

Alonso ha indicado este miércoles en rueda de prensa que “sabemos de dónde vienen y qué jugadores tienen, con experiencia en Primera y su nivel no ha bajado a pesar de estar en otra categoría. Están jugando bien y sacarán muchos puntos, son intensos y su entrenador puede hacer cosas diferentes, pero nosotros estamos siempre con ganas e ilusión", declaró hoy el preparador del filial realista. Xabi Alonso no perdió tiempo en lamentar las bajas que tendrá por el "préstamo" de jugadores al primer equipo para cubrir las lesiones y recordó que el filial "está para cubrir sus necesidades, a la vez de competir".

"Todos lo tenemos claro, jugadores y entrenadores, que lo importante es que el primer equipo sea competitivo, hacer una buena temporada en Europa y competir con el Sanse en Segunda. No es fácil, pero es un reto bonito y exigente", concluyó Xabi Alonso. El exjugador internacional no quiso conceder la etiqueta de favorito a su rival porque "no sirve para nada", eso sí, advirtió de que a los aragoneses "le gusta tener la iniciativa" "Les conocemos por el trabajo de la semana y hemos planificado lo que vamos a hacer", añadió.

Restó también importancia a las lesiones, tanto a las de la Real de Alguacil que motivan la llamada a jugadores del filial como la de su delantero Jon Karrikaburu, baja ante el Huesca, y volvió a recordar que la función de un filial es la de "ser soporte del equipo de arriba".