Pulido: “Hubo un momento que me veía más fuera que dentro de la SD Huesca”

La renovación de Jorge Pulido hasta 2023, con dos temporadas más opcionales, refuerza la ya de por sí predominante posición del capitán de la SD Huesca en el vestuario, donde es santo, seña y voz autorizada para analizar el desconcertante inicio de temporada. El manchego cumplió además 150 partidos oficiales y dejó atrás el verano más enrarecido de su etapa en la capital oscense, con la posibilidad muy real pero finalmente apagada de marcharse al Almería. Con el aplomo de sus años en el equipo, que si se cumplen las previsiones serán al menos ocho, diagnostica el presente de los de Nacho Ambriz y anticipa la búsqueda de un futuro mejor.

Pulido ha reflexionado antes del entrenamiento de este miércoles a puerta cerrada acerca de los pasos dados por él mismo y por el club hacia su continuidad, sellada al día siguiente del empate con el Fuenlabrada. “Estoy a gusto aquí, contento. No solo con el club, también en la ciudad. Como he dicho siempre, es difícil encontrarlo en una profesión que te lleva de aquí para allá. Se valora bastante a la hora de continuar”, ha señalado para dar carpetazo a un verano que ha definido como “uno de los más difíciles” de su carrera, resuelto entre su voluntad y la disposición de la SD Huesca.

“Me quedaba un año de contrato aquí y todos sabéis lo que llegó -en referencia a la oferta almeriense-. Se me planteó una situación complicada y hubo un momento en que me veía más fuera que dentro. Al final las aguas volvieron a su cauce y tuve la oportunidad de continuar aquí, que era lo que queríamos el club y yo”. No se sintió menospreciado “en ningún momento”, aunque también “en el fútbol hay que mirar muchas cosas y llegó una buena oferta que evidentemente había que valorar. Me quedaba un año y el club dio un paso al frente y llegamos a un acuerdo”.

Esta continuidad, al margen del aspecto económico, se basa en la estabilidad pretendida. Pulido ha recordado que llegó a la SD Huesca en el verano de 2017 desde el fútbol belga y “perdiendo dinero”: “Cuando a un futbolista le queda un año de contrato o se le termina se queda en una posición complicada. Te puedes quedar sin equipo. Pedía continuidad en cuanto a tiempo, no exigía nada en lo económico y eso el club me lo ha dado. Dependerá de mi rendimiento si se va renovando el contrato. Espero dar mi máximo nivel para agradecérselo”.

De vuelta al presente tras mirar al verano y al futuro, Pulido define la situación de una SD Huesca que ha sumado siete puntos en seis jornadas como “agridulce”: “Empezamos los dos primeros partidos como un tiro, con unas sensaciones muy buenas. Luego vamos a Las Palmas y los primeros 15 minutos nos pasan por encima. Después en casa esa sensación nos causó controversia el día del Oviedo. Hay que recuperar lo del comienzo, esa presión tras pérdida, el jugar bien al fútbol...”. El manchego ha asegurado que “el del Fuenlabrada es el día que más jodido me he ido a casa, y eso que al día siguiente firmaba. Podemos dar mucho más de lo que dimos, hay que ser un poco más valientes con balón y tirar para adelante”.

El defensa percibió al equipo “un poco agarrotado”. Rememora que la falta de confianza podía deberse a que habían recibido goles en las jornadas anteriores y que ese afán por protegerse resultó contraproducente. Pulido pide arriesgar con con cabeza, “recuperar sensaciones, jugar como hemos demostrado que sabemos jugar y echarle narices” este viernes frente a la Real Sociedad B en el Reale Arena Anoeta (20.00, Movistar LaLiga). Con 150 partidos, está a la caza de “dos instituciones” como Mikel Rico y Ferreiro (que hará los 200 el 2 de octubre ante el Tenerife), y el partido del ascenso en el Anxo Carro ocupa un lugar preferencial.

Pulido vio a la Real B ante el Real Zaragoza y anotó que “juega bien al fútbol y su juventud es un arma de doble filo. Te pueden hacer un buen partido pero nosotros hemos de usar nuestras armas. Llevamos más tiempo en esto y sabemos de qué va la cosa. Esto es largo pero ha empezado y los puntos son oro”. El zaguero considera que la reciente portería a cero puede ejercer de estímulo y no mira más allá: “Es complicado ponernos el objetivo de subir ahora, ojalá, pero es muy complicado. Que no se equivoque nadie. Hay equipos grandes que llevan peleando muchos años. La gente que ha llegado al final de la pretemporada tiene que adaptarse y conocer la idea de juego. El partido más importante es el del viernes y ya veremos qué depara esta liga. Hay que trabajar y tener ilusión para obtener los mejores resultados posibles.