Juan Carlos sobre la derrota de la SD Huesca: “Hemos dado la cara, pero nos ha faltado un poco de ritmo”

“Hoy no ha sido suficiente, cuando te hacen goles tan rápido significa que a lo mejor no has entrado del todo bien al partido”. Juan Carlos Real se mostró este viernes crítico tras la derrota por 2-1 de la SD Huesca contra Las Palmas. El tropiezo, primero de la temporada, llegó también en el primer duelo a domicilio de los azulgranas y se fraguó en los quince minutos iniciales cuando los canarios se adelantaron con un 2-0 que Florian Miguel no reduciría hasta justo antes del final. “Nos ha faltado un poco de ritmo, la decisión de otros días, la llegada de los otros dos partidos”, comentó comparando lo sucedido en el Estadio de Gran Canaria con las victorias sobre el Eibar y el Cartagena, resueltas ambas por 2-0.

“En defensa nos han concedido poco, lo hemos intentado, pero nos han dejado poco espacio”, lamentó acerca de los problemas sufridos para generar peligro. “Hemos conseguido sacar centros, pero en el área pequeña ellos estaban bien”, añadió.

El medio gallego, que vivió su primer partido como azulgrana de la temporada, prometió que “seguiremos creciendo como equipo”. “Lo importante es la línea que pretendemos llevar en las próximas jornadas y que es para lo que trabajamos”, expuso.

Juan Carlos fue uno de los dos primeros cambios introducidos por Ambriz en el minuto 65. Cogió el testigo de Mosquera y se situó tras el delantero, Escriche. A pesar de no haber completado la pretemporada con el equipo, su integración ha sido rápida e incluso el propio técnico alabó antes de viajar a Las Palmas su buen estado de forma. Tras firmar su renovación, comenzó a entrenar el lunes pasado. Él dice haber llegado “con muchas ganas tras un verano largo”. “Al final puedo estar donde quería”, afirmó subrayando que quiere “ayudar otra vez a competir por un objetivo muy fuerte”, en referencia al ascenso.

Vuelta a los entrenamientos el martes

La expedición de la SD Huesca regresará el sábado a la capital oscense a través de un vuelo que aterrizará en Zaragoza. A su llegada el equipo guardará descanso hasta el martes, día en el que se comenzará a preparar la visita del Oviedo de la siguiente jornada, fijada para el lunes, 6 de septiembre, a las 21.00.