Partido Las Palmas-SD Huesca, en directo

La tercera jornada de la Liga SmartBank se abre este viernes con el partido que la SD Huesca juega ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (20.00, Movistar LaLiga). Los azulgranas son líderes con seis puntos, los mismos que Almería y Ponferradina y por encima gracias a la diferencia de goles general tras los triunfos ante Eibar (2-0) y Cartagena (2-0). En busca de la tercera consecutiva, los de Nacho Ambriz se miden a un rival que ha iniciado el curso con empates contra rivales de entidad, Valladolid y Girona. En la anterior visita, hace dos cursos, se impusieron con un gol de Gallar.

En los aragoneses, la principal novedad reside en la incorporación a la convocatoria de Juan Carlos Real, mientras que causa baja Kelechi Nwakali con molestias en la espalda. No han viajado Siovas y Borja García mientras el club sigue trabajando en sus salidas. Tampoco Isidro Pitta, que continúa con su puesta a punto, ni el lesionado Pablo Insua. Ambriz puede introducir en el once las novedades de Pedro Mosquera en el lugar del nigeriano y de Andrei Ratiu por Joaquín Muñoz ante una UD Las Palmas que aún no puede contar con su fichaje estrella, Jonathan Viera. El colegiado del partido es el gallego Javier Iglesias Villanueva, y se encargará del VAR el balear Santiago Varón Aceitón.