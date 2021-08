Nacho Ambriz: "No hemos estado tan despiertos"

La primera derrota de la SD Huesca de Nacho Ambriz se fraguó en 15 minutos para el olvido y también para aprender que sin intensidad no se puede puntuar en la Liga SmartBank. Por encima de las ocasiones y del gol de Florian Miguel sobre la bocina cundió la sensación de que el conjunto azulgrana no estuvo a su propia altura en momentos clave y que después se pareció, acaso levemente, al del Eibar y el Cartagena. Para el técnico mexicano, derrota justa más allá de las estadísticas, muy parejas.

Según Ambriz, "el penalti marca el partido, luego empezamos a jugar y nos hacen el segundo gol. No jugamos como otras veces y nos expusimos a encajar algún gol más. Si miro la estadística hicimos un buen segundo tiempo pero no cuenta y hemos perdido el choque".

El entrenador explicó en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria que "en la semana trabajamos diferentes formas de juego y los futbolistas lo entienden. Fueron 15 minutos en los que no estuvimos tan despiertos. No busco excusas, nos ganaron bien y en la segunda parte tuvimos opciones". A su juicio, "hay que mejorar y me gustaría ganar para que haya mejor ambiente, pero no podemos dudar. Hay que recuperarnos bien para el próximo partido", ante el Real Oviedo en El Alcoraz el lunes 6 de septiembre (21.00).

Más información La SD Huesca baja a tierra con su derrota en Las Palmas (2-1)

Preguntado por el penalti de Mikel Rico a Jesé, reconoció que le había cogido "lejos" de la acción y que "había cambiado mucho el panorama. Así es el fútbol. Digo que fue porque lo señalaron. Luego nos equivocamos en una transición, les dejamos muchos espacios y tienen velocidad. La empiezan en izquierda y acaban en derecha. Jugamos al fútbol pero nos alcanzó solo para un gol al final. Su portero evitó algún tanto más.

Ambriz mantiene una gran admiración por el preparador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, que tiene "demasiadas tablas en la categoría. Cuando trabajé junto a Aguirre le dije personalmente que me gustaban mucho sus equipos, de ahí que crea que va a estar arriba peleando. Es la tercera jornada y es una liga muy larga, espero que vaya bien a los dos equipos".

La plantilla descansará entre este sábado, que regresa a casa, y el lunes para volver a entrenarse el martes y se abren los días decisivos del mercado de fichajes que se cierra en la medianoche de ese 31 de agosto. Ambriz insiste en que está "tranquilo": "La directiva trabaja para traer a dos o tres refuerzos y hay que esperar. No nos podemos cortar las venas por este partido y estamos tranquilos", zanjó el entrenador del Huesca.

Sus palabras en los días previos en los que se refería al clima canario señalando que estaba marcado por la humedad y que producía sequedad de garganta causaron malestar en la isla y el mexicano salió al paso pidiendo disculpas para cerrar el tema.