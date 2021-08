Todos los abonados que no estuvieron en el Huesca-Eibar y lo solicitaron podrán asistir a la visita del Cartagena

Todos los abonados de la SD Huesca que no pudieron estar presentes en la victoria por 2-0 sobre el Eibar de la semana pasada, ya fuese por no haber solicitado el acceso, por no haber sido agraciados en el sorteo realizado aún habiéndolo solicitado o por haber renunciado en el plazo establecido tendrán la entrada asegurada a El Alcoraz en la visita del próximo domingo del Cartagena (22.00) si previamente solicitaron la reserva de una plaza. La medida busca paliar en lo posible los efectos de la reducción de aforo al 40% a causa de la pandemia favoreciendo también la rotación de los aficionados a la vista de la creciente expectación por ver a los azulgranas en directo. Si de cara al duelo inaugural del curso se recibieron 4.232 peticiones para las 3.100 plazas disponibles, para la segunda jornada la cifra ha aumentado a 4.917.

Los abonados que cumplen algunas de las tres primeras condiciones suman 2.493, mientras que 2.465 pidieron repetir. Para decidir quiénes de estos últimos podrán animar a los de Ambriz, el club realizó este jueves ante la notaria Isabel Rufas de Benito el sorteo de las 607 plazas que restaban. Las solicitudes premiadas fueron las que van de la 4.153 al 4.889 y de la 1 a la 435, todas incluidas.

Ahora, los agraciados recibirán un correo electrónico con la entrada y las instrucciones para poder acceder al estadio. Las actuales medidas sanitarias fuerzan a que cada asistente tenga asignada una localidad concreta para el partido que no tiene por qué ser la de su abono. Además, en la próxima renovación se compensará por los encuentros a los que no se haya podido asistir.

A pesar de que la capacidad total de El Alcoraz es de unos 9.200 espectadores, la reducción del aforo la deja en 3.600. De ellos, 3.100 son para los abonados particulares, 458, para los socios de los palcos VIP y 42, para los acompañantes de los jugadores. En el cruce con el Eibar la asistencia registrada por La Liga fue de 2.944.