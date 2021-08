Rubén García: “Los tiempos y las maneras en el mercado los marca la SD Huesca”

Se acerca ya el final del mercado, momento fijado para el 31 de agosto, y las operaciones se aceleran. La SD Huesca es un buen ejemplo de ello con seis refuerzos (Ratiu, Buffarini, Miguel, San Román, Mosquera y Pitta) y tres salidas consumadas, las de Galán, Sandro y Álvaro, desde el 31 de julio. El plan está trazado y la intención es llevarlo a término sin que buenos resultados, como el 2-0 del inicio liguero ante el Eibar, lo vayan a modificar. Frente a las proposiciones, los rumores e incluso las preferencias de los jugadores, Rubén García, el director deportivo de los azulgranas, quiso mandar este miércoles un mensaje claro: “Los tiempos y las maneras los marcamos nosotros”.

El directivo trató durante la presentación de Miguel San Román la situación de varios de los nombres propios que vienen sonando con fuerza, en algunos casos, desde el principio de la pretemporada. El más llamativo, el de Jorge Pulido, en su último año de contrato, que tuvo un suculento ofrecimiento por parte del Almería y cuya continuidad se desea en las oficinas de El Alcoraz. “Para que Pulido deje el Huesca se tienen que juntar dos factores, uno, que se pague su cláusula y dos, que se quiera marchar; no veo factible ninguno de los dos”, expuso García, quien no escondió que había tenido ofertas “de algún equipo”, pero que también subrayó que “lo único que nos planteamos es que no salga”. “De él no tenemos que hablar sobre lo que significa, es nuestro capitán y un ejemplo en el día a día”. Afirmó.

Para referirse a Jaime Seoane empleó un tono similar. “Tiene contrato con el Huesca y una cláusula de rescisión, ha habido interés de un equipo de Primera División, pero no contemplamos que marche”, comentó. “Es uno de los mejores centrocampistas de la categoría, si no el mejor, diferencial, como demostró en el último partido”, lo alabó.

Diferentes son los casos de Borja García y Siovas, que sí que se han dirigido al club para mostrar sus deseos de cambiar de aires. El primero ha regresado esta semana a la dinámica de grupo tras varias sesiones entrenándose al margen tras superar la covid y el segundo acumula más de tres semanas en solitario por una sobrecarga muscular. “Veremos que interesa a todas las partes, son dos futbolistas que han demostrado tener nivel de Primera en algunos momentos”, dijo.

Uno de los refuerzos que estuvo próximo a cerrarse, pero que se ha alejado prácticamente de manera definitiva es el de la renovación de Gastón Silva. “Tuvo una oferta nuestra, es un muy buen futbolista y cuando ha estado bien físicamente ha rendido a muy buen nivel, pero al final los tiempos en el fútbol son los que son”, dijo del defensa uruguayo. “Hay que tomar decisiones y al final ahora mismo Gastón es un jugador libre con el que no hemos vuelto a tener conversaciones”, explicó la situación García, quien se siente “optimista” respecto al final del mercado.

En las menos de dos semanas que restan la intención del club es traer un delantero y un central más. Añadir algo más a eso dependerá “de las opciones” y de “ser flexibles”. “Estamos muy contentos con la gente que está aquí, por el compromiso, las ganas y la vitalidad”, resaltó el compromiso de la plantilla que maneja Nacho Ambriz.