San Román, portero de la SD Huesca: "Vengo a pelear todos los días con Andrés"

Viene para ponerle las cosas difíciles a Andrés Fernández, para, si es posible, incluso adelantarle en las preferencias de Ambriz y para continuar progresando como portero. Lo hace convencido de que se ha enrolado para las dos próximas temporadas en un proyecto a largo plazo que lleva tiempo demostrando ser sólido y que, además, ha resultado más que beneficiosos para algunos de sus predecesores, tales han sido los casos de Sergio Herrera, Remiro o Álvaro, por ejemplo. "Cuando te llaman con la decisión con la que lo hicieron conmigo y cuando además es el Huesca, que lleva años destacando en la categoría, no hay mucho qué pensar", afirmó este miércoles en su presentación Miguel San Román.

El cancerbero de 24 años y ex del Atlético de Madrid, a pesar de que su fichaje no se ató definitivamente hasta la semana pasada, fue desde el principio la primera opción para esa demarcación para la SD Huesca. Así lo afirmó su director deportivo, Rubén García, y el propio jugador. Además de esa determinación por contar con sus servicios también jugó a favor de los oscenses su entrenador de porteros, Adrián Mallén. "Lo conocía de antes, hablé con él y me dijo lo bien que le había ido a otros porteros y cómo habían crecido tanto ellos como el club a la vez, eso es lo que busco y ojalá sea con el Huesca en Primera", afirmó.

"Sé del reto que asumo viniendo aquí, vengo a ponerle las cosas difíciles a Andrés, a pelearle todos los días, lo va a agradecer", comentó sobre la competencia que va a tener con el que ha partido como portero titular.

"Diría que trato de ayudar al equipo al máximo posible. No me gusta quedarme debajo de la portería a sacar balones, puedo colaborar en la creación de juego y en los balones a la espalda o por alto", se describió el meta de Benidorm, que afronta su primera experiencia sin el paraguas del Atlético tras una cesión alElche hace dos campañas.

Del vestuario que se ha encontrado destacó que "es en el que más fácil me ha resultado adaptarme". "Aunque cuando fui convocado llevaba solo un día en Huesca, me sentí uno más y participe en la victoria", expuso sobre su experiencia en el 2-0 del viernes pasado.

San Román subrayó también la impresión que le causó El Alcoraz. "Vi un campo que cuando empuja, lo hacen todos, no un sector". "Es una afición que reconoce el esfuerzo por encima de los resultados, es algo que no todos los equipos tienen y que debemos hacer valer", reconoció.