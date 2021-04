Pacheta: "Hay que seguir siendo optimistas, seguro que nos salvaremos"

Para que la SD Huesca recuperase la buena senda debían sumarse dos circunstancias. Y se dieron las opuestas, "una versión del Getafe fantástica ante una del Huesca que no ha sido la mejor. Así se pierde", valoró Pacheta tras el 0-2 como portavoz de un vestuario "jodido". "Han hecho el partido compacto y duro. En la segunda parte hemos salido bien y el segundo gol no ha hecho mucho daño", ha analizado.

El burgalés no puso paños calientes a una derrota que exige una reacción inmediata: "En la primera media hora han interpretado mejor el partido y no les hemos sabido hacer daño. No siempre vamos a ser fantásticos y va a costar ganar. Pensamos en la Real y no hay otro camino", en referencia a la cita del sábado 1 de mayo en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga), que abre el mes decisivo del campeonato.

Preguntado por los cambios, el entrenador explicó que "hemos intentado buscar unas características que creíamos que necesitábamos en el momento y el partido. Pulido tiene salida de balón y queríamos provocarla por fuera, también con Siovas que es zurdo. Ha habido bastantes remates pero ha costado llegar con claridad. Hemos puesto a Escriche para tener más verticalidad y Oka y Sergio para ganar profundidad y remate".

Se trataba, en suma, de buscar "una reacción para meternos en el partido. Ellos han sido justos vencedores. Tenemos que lamernos las heridas y pensar en la Real". Pacheta promete en este punto que "vamos a seguir peleando y la afición estará orgullosa. No tengo nada que reclamar. Hay veces que el rival es mejor. Necesitamos versiones fantásticas para ganar".

El Huesca se ha subido a una montaña rusa tras dejar atrás una racha de siete puntos de nueve y adentrarse en una sima de tres derrotas que asegura "mucho sufrimiento hasta el final. No estábamos salvados y los que hoy nos den por descendidos que tengan cuidado. Tengo la fe y la convicción de que nos vamos a enganchar otra vez y a salvar. Hemos estado más lejos". Por ello, "hay que seguir siendo totalmente optimistas. Hemos dado muestras de poder hacerlo".

Las rachas cambian, según Pacheta, y "una buena sucede a otra más complicada. Hemos de entender que somos pequeños y es difícil ser estables en todos los resultados. En Primera nos enfrentamos a transatlánticos, hay más diferencia entre equipos que en Segunda. Ahora estamos perdiendo, pues estamos cada vez más cerca de ganar. Sigo diciendo que vamos a pelearlo y hay que dar una mejor versión".

Dio explicaciones Pacheta sobre el cambio de Vavro con el argumento de que "cuando se pierde no se puede esperar, hay que ayudar al equipo. Nunca haré daño a un jugador públicamente, son decisiones de partido para intentar mejorar". Con tres derrotas "parece que vuelven los fantasmas. Tenemos toda la fuerza y la fe en estos cinco partidos".

