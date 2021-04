La SD Huesca no podrá contar con Maffeo durante varias semanas

Aunque todavía no existe una estimación aproximada para el periodo de baja, todo apunta a que Pablo Maffeo se va a tener que perder al menos varios partidos cuando tan solo restan nueve jornadas para el final de la Liga. Las pruebas diagnósticas a las que fue sometido este lunes el lateral de la SD Huesca desvelaron que presenta una lesión en los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares de su hombro derecho. La dolencia se la produjo el viernes pasado durante la visita al Levante (0-2) y es de carácter similar a la que sufrió Javier Ontiveros en un entrenamiento hace nueve días. Con el extremo marbellí se optó por mantener inmovilizada la zona afectada durante varias semanas. Para el ‘3’ de los azulgranas se está estudiando el tratamiento a seguir sin que todavía se haya descartado la intervención quirúrgica.

También pasó revisión médica este lunes el otro jugador que tuvo que ser sustituido en el Ciutat de València por problema físicos, Dimitrios Siovas. En su caso, las noticias fueron más positivas. En el parte médico emitido por el club se localiza el problema en el bíceps femoral derecho y se califica de «leve» especificándose que la exigencia en los entrenamientos se adaptará a su evolución. Aunque, a diferencia de lo que se había dicho en un primer momento, desde el seno de la entidad no se le da del todo por descartado de cara al partido del viernes ante el Elche en El Alcoraz, en el que en caso de victoria los oscenses saldrán de la zona de descenso, si sus sensaciones en los próximos días son buenas y entrase en la convocatoria, parece complicado que vaya a formar parte del once. No en vano, la prudencia está siendo la línea seguida por el cuerpo técnico y los servicios médicos con las últimas lesiones musculares vividas en el vestuario y con la puesta a punto de los afectados.

Hasta que Siovas, de 32 años y firmado desde el Leganés al inicio de la temporada, tuvo que ser sustituido al filo del descanso en el choque del Ciutat de València por unas molestias que había empezado a notar mediada la primera parte, desde su debut en la segunda jornada aún no se había perdido ni un solo minuto. En el caso de que no juegue frente a los ilicitanos y con Gastón Silva también en el dique seco, la línea de tres centrales que emplea Pacheta quedaría formada por Insua, Pulido y Vavro. De no cambiar el sistema, no hay más alternativas.

También Maffeo, refuerzo de 23 años llegado tras el último ascenso cedido por el Stuttgart y con pasado en el Girona, venía siendo una pieza clave para el técnico burgalés. Desde que tomó las riendas, lo había situado siempre como titular dentro de un esquema de juego con carrileros en el que él por la derecha y Galán por la izquierda son protagonistas por su velocidad, despliegue físico y capacidad de incorporarse al ataque y desequilibrar. A este respecto es el máximo asistente del equipo con cuatro pases de gol.

Para suplir su ausencia, el recambio natural es Pedro López, al que de hecho entregó el testigo contra los granotas en el minuto 63 tras caer durante un choque en la disputa del balón. También se podría optar por otras variantes como la de David Ferreiro.

Se da la circunstancia de que de los cinco futbolistas que se encuentran ahora mismo dentro de la enfermería del Huesca tres lo están por problemas en los hombros. Además de Maffeo y Ontiveros, también tiene afectada esa zona Antonio Valera, y por partida doble. El portero fue operado a mediados de octubre en el hombro derecho y en febrero también entró en el quirófano. Entonces a causa del izquierdo.

Contra el Getafe, en domingo a las 14.00

La Liga dio este lunes a conocer los horarios fijados de cara a la jornada 32. En ella, la SD Huesca deberá recibir al Getafe el 25 de abril, domingo, a las 14.00. El choque será el segundo de una semana en la que el jueves habrá visitado al Atlético de Madrid (19.00). Antes, este viernes llega a El Alcoraz el Elche (21.00) y el 18 de abril, debido al adelantamiento de la jornada 33, los azulgranas se desplazarán a Vitoria para verse las caras con el Alavés (16.15).

