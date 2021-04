Siovas y Maffeo se perderán la visita del Elche

Contratiempos importantes para la SD Huesca de cara el trascendental recibimiento del próximo viernes al equipo que ahora mismo marca la salvación, el Elche (21.00). Siovas y Maffeo, dos jugadores que durante el triunfo ante el Levante (0-2) tuvieron que ser sustituidos por problemas físicos, no podrán estar disponibles según comunicó Pacheta en su comparecencia posterior al choque en el Ciutat de València que le habían transmitido los servicios médicos del club. Ambos no obstantes están a falta de someterse a más pruebas el lunes para conocer el alcance exacto de sus lesiones.

Siovas tuvo que ser sustituido por Vavro en el minuto 43 después de que hubiese empezado a sentir molestias mediada la primera parte. El heleno trató de continuar, pero finalmente se tuvo que retirar. Maffeo, por su parte, dejó su sitio a Pedro López cuando ya se había superado la hora de juego con problemas en un hombro.

Ambos son piezas esenciales en los planes de Pacheta. Siovas, de hecho, todavía no se había perdido ni un minuto desde su debut como azulgrana en la jornada dos y ya tras el relevo en el banquillo siempre había sido uno de los tres centrales por los que apuesta el técnico burgalés, que también había dado la titularidad a Maffeo en el carril derecho en todos sus encuentros. Siempre que no se opte por un cambio de dibujo táctico, sus relevos naturales son Pedro López para la banda y Vavro para el centro de la zaga toda vez que Gastón Silva aún no está recuperado.

El polo opuesto a Maffeo y Vavro en Valencia lo representaron Mosquera y Rafa Mir. El primero volvió a jugar tras diez jornadas en el dique seco y el segundo fue el autor de las dos dianas.

“Estoy muy contento por los goles, por la victoria, por el equipo y por el gran trabajo que hemos hecho, ésta es la línea que tenemos que seguir”, expuso el ariete murciano a la finalización del careo. “Hemos estado cómodos, jugando al fútbol cómo sabemos, tocando el balón, bien posicionados, hemos estado muy bien los noventa minutos”, resumió. Ante los importantes choques que se avecinan, tras el del Elche llegará el del Alavés, Mir no esconde que son “todo finales” para las que estamos “concienciados”.

También Mosquera se mostró feliz. “Llevaba más de dos meses lesionado y volver con victoria es muy positivo”. “Todavía tengo una pequeña molestia”, reconoció. “En la primera parte me he encontrado bien y en la segunda ellos se fueron arriba, nos ha costado más y sí que noté el cansancio de llevar tanto tiempo sin jugar”, se sinceró.

“Como dice el míster tenemos que llegar con opciones al final y este partido nos refuerza muchísimo, ha sido jugando fuera de casa contra un equipo difícil que no nos ha hecho ocasiones claras”, señaló. Así, el tramo final de la Liga “se afronta con confianza, no solo la gente que hemos jugado de inicio, también los que han salido desde el banquillo lo han hecho espectacular, hemos luchado mucho”, se mostró orgulloso.

Sobre la afición Rafa Mir dijo que el vestuario está “muy contento por el apoyo por estar con nosotros”. La victoria “va para ellos y para la gente del club que está peleando cada día en un año muy complicado”.