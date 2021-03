Álvaro Fernández, portero de la SD Huesca: “No quiero pensar en absoluto en la temporada que viene”

Álvaro Fernández no quiere distracciones, lleva todo el curso centrado en la SD Huesca y ahora también en la selección sub 21 en la que ha cuajado dos buenas actuaciones dentro de una fase de grupos de la Eurocopa que espera redondear este martes con el pase a los cuartos de final. Para ello, no debe perder ante la República Checa (21.00, Cuatro). “Cuando empezó la temporada me marqué una serie de objetivos que estoy consiguiendo. Está siendo una temporada importante para mí, todo está yendo muy bien, pero no quiero pensar en absoluto en la que viene”, habló sobre su futuro este lunes el riojano, que en enero amplió su contrato con los azulgranas hasta 2023.

Álvaro se encuentra cumpliendo su segundo ejercicio con los oscenses, con los que firmó procedente del Mónaco tras haber jugado cedido en el Extremadura. En el primer curso fue el meta titular del ascenso y en el actual en la élite el protagonismo está siendo más repartido con Andrés Fernández, otro canterano de Osasuna. El murciano arrancó la Liga en el once y se mantuvo en él las once siguientes jornadas. Después, Álvaro le tomó el testigo en los 16 duelos posteriores hasta que justo en el último, el empate a cero con Osasuna, volvió al banquillo antes de iniciar la concentración la sub 21.

A las órdenes de Luis de la Fuente su portería se mantiene inmaculada. No encajó ningún gol en el 0-3 ante Eslovenia y en el 0-0 con Italia resultó providencial. "Normalmente tengo menos trabajo que con mi club, pero tienes que ser decisivo. Contra Italia sólo tuve una acción, pero es la que tienes que sacar y eso te permite coger confianza para ser importante dentro del equipo", indicó. "Estamos mostrando una solvencia defensiva enorme y es una buena prueba del buen trabajo en defensa. Tenemos que ayudarnos para que la confianza siga y saber que desde atrás se pueden ganar partidos también porque con la portería a cero estamos muy cerca de la victoria", apuntó también al respecto.

El guardameta del Huesca recalcó que ante la República sólo les vale "ganar", aunque el empate les clasifique. "Esta selección afronta todos los partidos para ganarlos y conseguir pasar a la siguiente ronda con siete puntos porque así seremos más temibles. Saldremos de una manera muy ofensiva para buscar el gol. Ganar, ganar y volver a ganar", expresó.

Una vez lo haya logrado, tocará volver al día a día. La intención es que el jueves regrese a tiempo para viajar con la expedición azulgrana a Valencia donde ese día hay previsto un último entrenamiento antes de visitar el viernes al Levante (21.00). Será entonces el momento de saber si Pacheta opta por dar continuidad a Andrés o si vuelve a otorgarle la confianza a Álvaro.

