Andrés Fernández: "Estar unidos y no darnos por vencidos será fundamental"

Recuperó la titularidad el pasado domingo después de 16 partidos en la suplencia. ¿Lo esperaba?

Bueno, no lo esperaba pero lo comentó el míster el día antes. Siempre he intentado entrenar pensando en estar disponible y esa ha sido mi posición.

¿Un entrenador, en este caso Pacheta, da muchas explicaciones cuando decide un relevo en la portería?

No, fue directo y sincero. Transmitió el mensaje que quería darnos.

¿Entendió que Míchel le relegase al banquillo tras la derrota con el Sevilla?

En ese momento no lo preví, fue una decisión que tomó el entrenador y siempre he mantenido un respeto a la jerarquía por la educación que me dieron. El entrenador decide y quieres jugar, pero se acata.

La portería parece una posición casi sagrada. Se entiende cuando se cambia a un delantero o a un centrocampista, pero desde fuera se le da más vueltas a que suceda con el guardameta.

Tienes más ritmo de partido y se nota más cuando hay un cambio. A veces es verdad que cuando la situación no es favorable se intentan hacer cambios y la portería se usa como revulsivo del cambio. Los porteros tienen que estar acostumbrados.

Usted y Álvaro comparten cientos de horas de trabajo. ¿Qué puede enseñar al riojano y qué le aporta a Andrés la competencia?

No sé, eso lo tiene que decir Álvaro. El estar con gente joven, esas ganas, te tienen que contagiar. Por eso muchas veces, aunque les meta caña, me gusta que los jóvenes aprendan.

¿Se siente más seguro el portero con la defensa de tres que plantea Pacheta?

Solo he jugado un partido con él. En teoría, esta defensa debe apuntalar un poco mejor la parte de atrás pero si continuo jugando lo veré más.

¿Qué tal con el burgalés?

Genial, es un entrenador que se muestra como en el exterior. Es muy del tú a tú, ha tenido experiencias que le sirven para transmitir ese mensaje. Ha venido a ayudar, enchufarnos y tenernos con ganas.

Entonces es igual en el vestuario que en las ruedas de prensa.

Se le ve desde el primer día, es una persona que intenta hablar con los jugadores y saber su situación. Los hace a la cara y mirando a los ojos. Transmite mucha energía, quiere ver lo positivo y sacar las virtudes a relucir.

¿Es muy distinto a Míchel Sánchez?

Son dos estilos diferentes. Míchel es un grandísimo entrenador que analizaba mucho y con una idea muy clara y marcada.

¿Hicieron daño los cuatro goles recibidos ante Celta y Barcelona?

Hizo daño la derrota con el Celta. Cuando juegas en casa, consigues ponerte por delante y no mantienes el resultado duele no conseguir la victoria. En cambio, si los de arriba tienen un día bueno lo del Barça puede pasar.

Se inicia la cuenta atrás: diez jornadas para el final. ¿Qué tal ve al equipo?

Con muchas ganas. Estamos vivos y parecía hace unos meses que llegaríamos a este tramo sin opciones. Las tenemos y podemos ir a por ello. Está claro que todos tenemos que ir unidos, club y aficionados, creerlo y estar enchufados. Tenemos nuestras opciones y hemos de ser fuertes mentalmente.

Pone mucho énfasis en el aspecto anímico.

Siempre ha sido importante, y más en estas circunstancias. Hay que tener la cabeza desocupada y puesta en lo esencial, centrarse en nuestro próximo partido. A nivel anímico se han de afrontar los encuentros con el convencimiento de que podemos ganar y recortar la distancia.

30 puntos en juego, y hay que sumar cuatro más que otros tres equipos. Ahora, estos serían Alavés, Eibar y Elche. Parece simple, pero...

En otros clubes he vivido algo parecido y lo conseguí. Es una liga igualada y llegar estando vivos puede ser posible.

El parón, ¿ayuda a reordenar ideas o es un incordio?

Se intenta desconectar y trabajar a nivel físico y algunos conceptos técnicos, cargar pilas. No viene mal.

Una ventaja respecto a los rivales directos puede ser que la SD Huesca está más preparada para esta pelea.

Llevamos abajo todo el año y puede ser un punto a favor. Lo tenemos que aprovechar.

Este domingo habrá público en El Alcoraz para ver al filial. ¿Cree que llegará a tiempo para el cierre de la temporada en Primera?

No lo sé, la situación va cambiando cada semana pero me encantaría. Sinceramente, los partidos sin público en el estadio pierden muchísimo.

Usted ya sabe lo que es pelear la permanencia en Primera y obtenerla, ¿qué consejos puede dar a los compañeros?

Lo mas importante es estar juntos y no darse por vencidos es fundamental. Pelear cada jugada como si fuera la última. Me parece vital que todos estemos a una, insisto.

Superó la covid-19 en enero. ¿Lo pasó mal?

Siempre he intentado cuidarme y llevar la norma al máximo. Cuando lo coges es una situación nueva, no puedo decir que lo pasase realmente mal pero hubo síntomas que no había experimentado. Estoy bastante bien y puedo entrenar perfectamente. Hay que saberlo gestionar. A veces siento algún dolor de cabeza extraño, el olfato no lo he recuperado del todo… El cuerpo está bastante bien.

Usted posee inquietudes al margen del fútbol. En su caso, relacionadas con la informática y la ingeniería.

Ideas tengo muchas y proyectos que me encantarían, pero son pocas horas al día para dedicarles. Intento ayudar todo lo que pueda y ya veremos.

En una de sus últimas imágenes subidas a las redes sociales aparecía la cubierta de un libro. ¿El tópico del futbolista como alguien alejado de la cultura es injusto?

Sí, hay muchos a los que les gusta leer. A mí me encanta. Tengo uno para dormir, otro para la tarde, otro financiero… Cualquier día mi mujer igual me los hace tirar porque cada vez hay más. La cultura es muy importante, ayuda a adquirir conocimientos y evade de las situaciones del día a día. Desde muy pequeño me ha encantado leer.

Ha pasado una década desde su primera etapa en la SD Huesca y el crecimiento del club entre una y otra es enorme.

El cambio del club que conocí a este es muy grande. Va a tener una ciudad deportiva de Primera, el estadio es cada vez más bonito y se profesionalizan todas las áreas. Las cosas las hace bien, con criterio y orden y eso, la ambición sin volverse locos, lleva a hacer las cosas como se hacen.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.