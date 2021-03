Javi Galán, centrado en que la SD Huesca regatee el descenso

Charla de Pacheta para comenzar la mañana, larga sesión de estiramientos para acondicionar los músculos tras tres días parados y vuelta al césped del Pirámide con solo una idea en la cabeza, la visita del viernes de la semana que viene al Levante (21.00). La SD Huesca vivió este miércoles su primer entrenamiento tras el 0-0 ante Osasuna, un resultado que a los azulgranas supo a poco y que esperan sazonar con el triunfo frente a los granotas en un duelo que Javi Galán tildó de “vital”.

El extremeño, el segundo jugador de la Liga que más regates realiza tras Messi, circunstancia que le sorprende, pero a la que le encuentra lógica porque su juego se basa en “superar muchas líneas”, repitió en sus declaraciones en varias ocasiones dos palabras “tres puntos”, la meta que el equipo sabe que debe alcanzar en los diez encuentros que restan las más de las veces para continuar en Primera División. “Hay que empezar a sumar mucho de tres en tres y más contra rivales en la misma situación”, reconoció aplicando el conocido “ganar y ganar y volver a ganar”, de Luis Aragonés. “Solo pensamos en el próximo partido, en sacar los tres puntos y en ir ganando más partidos”, reiteró.

Los azulgranas son los colistas a cuatro puntos de la salvación y aún deben jugar frente a conjuntos de la mitad baja de la tabla como el Elche, el Getafe, el Alavés y el Cádiz. En esa zona se llegó a encontrar también el Levante. Sin embargo supo reaccionar y ahora ve el descenso desde la altura que le dan los doce puntos de diferencia con el antepenúltimo de los que disfruta. “Hubo un tiempo en el que estuvieron cerca nuestro, pero cogieron una buena racha y al final ya están casi en Europa”, apuntó Galán. “Tienen grandes jugadores y todas las líneas bien cubiertas”, alertó.

A pesar de que el empate con los navarros, rivales directos, fue “un palo”, Galán destaca que “el equipo está unido” y que él se encuentra “con confianza”. Está siendo uno de los jugadores más destacados de los azulgranas este curso llamando la atención de otros clubes y desde la llegada de Pacheta se ha adueñado al completo de la banda izquierda. “La posición de carrilero es algo que se adapta bien a mí”, no escondió un jugador que está “contento” con su curso porque está “consiguiendo bastantes minutos y ayudando al equipo”. A este respecto, es junto a Maffeo, Insua y Doumbia, uno de los altoaragoneses apercibidos de sanción al sumar cuatro amarillas, algo que no le condiciona. “Cuando me saquen la quinta, me la sacará, ojalá aguante todos los partidos sin ver otra tarjeta amarilla”, explica al respecto.

Frente al Levante lo más seguro es que vuelva a ser titular dentro de una plantilla en la que Pacheta tiene a casi todos sus hombres disponibles. En la matinal del Pirámide faltaron el lesionado de larga duración Antonio Valera y el también portero Álvaro Fernandez, concentrado con la selección sub 21. Además, Gastón Silva todavía no pisa césped y sigue limitándose al gimnasio y Vavro, que arrastra un edema en el muslo, se ejercitó al margen.

