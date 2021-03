La SD Huesca afronta el parón con la intención de coger aire

Tras el 0-0 con Osasuna, el césped de El Alcoraz no quedó vació. Una vez que aquellos que habían buscado la victoria ante los navarros se retiraron, los suplentes entraron en el campo para ejercitarse durante unos minutos y trabajar por última vez los músculos hasta el próximo miércoles. La Liga para ahora hasta el mes que viene por los compromisos de las selecciones internacionales y por ello Pacheta ha optado por dar descanso a la SD Huesca tres días.

El siguiente compromiso será ya la visita al Levante del 2 de abril, viernes, en plena Semana Santa. Hasta entonces, los jugadores esperan aprovechar este tiempo "para refrescar la cabeza, soltar la negatividad, reforzar las virtudes y volver a tope", según explicó Andrés Fernández.

El meta fue uno de los protagonistas del encuentro, volvió a ponerse bajo los palos en la competición liguera por primera vez desde la visita del Sevilla en la jornada once (0-1) y lo hizo dejando la portería a cero después de superar, ya no solo el periodo de suplencia, sino complicaciones como la covid-19. "He vuelto con ganas, aunque lo que siempre intento es ayudar, ya sea dentro o fuera del campo", comentó. El meta murciano quiso resaltar aspectos positivos como el hecho de que Osasuna no lograse ningún gol o que se cortase la racha de dos derrotas, pero también reconoció que entre los azulgranas había "rabia". "Hemos tenido opciones y con un poco más de acierto hubiésemos ganado a un rival incómodo que aprieta mucho", señaló.

"Hemos competido bien, lo que estamos haciendo es impresionante porque no es fácil entrenar a diario con la actitud que tenemos todos. Vamos a pelear todos los partidos que queda y conseguir el objetico", reivindicó.

Por su parte, Seoane definió el choque de "duro". "Lo positivo es que hemos dominado muchas fases del juego, hemos luchado los noventa minutos y tenido ocasiones, pero la pelota no ha querido entrar", analizó el medio.

"Es un punto que tiene que servir para crecer, queda mucho y no hay que bajar los brazos", recalcó finalmente Andrés.