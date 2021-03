Pacheta: "La fe nos mueve y casi nos hace perder el partido"

La imagen de Pacheta en el túnel de acceso al campo, sin querer mirar una falta lateral de Osasuna, o de rodillas tras la última ocasión de Escriche transmiten la "pasión" y también la impotencia tras el 0-0. El técnico de la SD Huesca se quedó con una «sensación agridulce» antes del parón, al que se llega con 21 puntos. "Mi comportamiento al final de los partidos suele ser pasional. Me dedico a entrenar a la SD Huesca y mi pasión por ello me lleva a actos de los que me puedo arrepentir. Mi pasión me va a llevar a tomar decisiones de este tipo. Cuando no puedes hacer nada, te vas y no quieres ver el sufrimiento, es un tema de amor a los jugadores", explicó.

Por lo demás, el burgalés cree que la fe exhibida casi les lleva a la derrota "por ir a por el choque". Y preguntado por la presencia menguante de jugadores como Ontiveros, Borja García u Okazaki se refirió a que "no he perdido confianza en jugadores, pero solo puedo hacerlo en 16 de 25 y decides por uno u otro". Insistió en que no va a perder "la confianza en nadie ahora, cuando llegue el final de la temporada se tomarán decisiones. Escojo a los más válidos, apuestas por unos y otros. La mayor sorpresa habrá sido la entrada de Andrés. Los dos porteros son hombres y son cojonudos. Me lo pide el estómago y me decanto por uno u otro".

E insistió en que "ahora no jugamos con extremos y cuando lo haga entrará otro y será importante. Es fútbol y tomamos decisiones. Casi nos cuesta el partido en dos decisiones raras. Dejar puerta a cero era otro de los objetivos y se ha cumplido", con solo dos remates de Osasuna entre los tres palos.

Esa "sensación agridulce" de sumar un punto «teniendo los tres en la mano» era lo que más afectaba a Pacheta: "Hemos ido a por la victoria y tenido aproximaciones para hacer gol. Hay que seguir peleando y pensar en el Levante tras disfrutar de unos días de descanso".

El receso por selecciones se produce con un buen balance, en opinión del entrenador. "No sé si es buen momento, pero toca y hay que parar. No lo hacemos con los puntos que habríamos querido. Pero defenderé en días como este que hemos merecido la victoria y nadie puede reclamar nada a mis jugadores". El siguiente partido, con el Levante, es "el más importante. La fortuna no sonríe, ha habido situaciones para sacar más puntos. La suerte no mantiene, pero da un empujón".

Pruebas médicas a Vavro

El central eslovaco Denis Vavro jugó como titular y tras cuajar una buena primera parte se debió retirar lesionado a los 59 minutos, tras llevarse la mano a la parte posterior del muslo después de un lance fortuito. Pacheta explicó que este lunes se llevarán a cabo pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión un futbolista que en lo que iba de temporada apenas había contado con minutos en la Lacio hasta su préstamo al club azulgrana el último día del mercado invernal.

Debido al parón y a que el próximo partido remite al viernes 2 de abril en el Ciutat de Valencia contra el Levante, el cuerpo técnico va a dar descanso a los futbolistas durante tres días, hasta el miércoles a las 11.00. El único internacional es Álvaro Fernández, que el lunes se incorporará a la concentración de la selección española sub 21 para la disputa de la primera fase de la Eurocopa de Eslovenia y Hungría.

