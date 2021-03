Sandro arranca la semana de la visita al Barcelona entre algodones

Los problemas físicos no dejan de atormentar a Sandro Ramírez. El delantero de la SD Huesca, que en el encuentro anterior ante el Eibar había reaparecido jugando 17 minutos y marcando el gol oscense del empate a uno, se volvió a quedar sin jugar en la derrota con el Celta (3-4) por unas molestias y este lunes arrancó la semana que culminará con la visita al Barcelona en siete días limitándose a entrenar en el gimnasio con los titulares.

La nueva complicación, que en principio no debería revestir gravedad, hizo acto de presencia en forma de molestias al final del entrenamiento del sábado previo al choque con los celestes y se localiza en los isquiotibiales. Horas antes del careo se le sometió a pruebas médicas sin que se le encontrase ninguna lesión relevante. Se le probó durante el calentamiento e incluso se ejercitó en la banda durante la segunda parte. Sin embargo, por precaución, se optó porque no entrase en el terreno de juego y por el mismo motivo se decidió que en el entrenamiento siguiente no realizase grandes esfuerzos a la espera de su evolución durante la jornada de descanso que el equipo tendrá el martes y con vistas a que pueda estar plenamente disponible en la cita del Camp Nou.

En lo que va de temporada, 26 jornadas, el canterano del Barcelona, solo ha podido estar presente en nueve duelos. Tras el 3-3 en Granada y hasta la visita del Betis (0-2) se mantuvo en el dique seco durante cinco partidos a causa de una lesión en el aductor mayor del muslo derecho, primero, y una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo que apareció posteriormente. Después del choque con los andaluces, que desembocó en el relevo en el banquillo, apareció una nueva dolencia, esta vez en el sóleo izquierdo. A la vista del historial, ya vivido en otras ocasiones a lo largo de su carrera, se optó por la cautela en su puesta a punto, y así Pacheta no pudo contar con él hasta Ipurua, en su séptimo encuentro.

En la sesión en el Pirámide tampoco trabajaron en el exterior Luisinho y Mosquera, jugadores con los que también se está teniendo precaución en sus respectivas recuperaciones. Así el grupo que entrenó sobre el césped, aquellos que habían sido suplentes ante el Celta o que no llegaron a jugar, fue reducido. Sus componentes realizaron ejercicios de fuerza y con balón, y un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Tras el día libre otorgado por Pacheta, los azulgranas comenzarán el miércoles a preparar el choque con los culés. Para ello, se han programado cinco entrenamientos antes de que el mismo lunes se desplacen a Barcelona.

