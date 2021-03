La SD Huesca, ante una nueva reválida para seguir en la carrera de la salvación

Aunque se gane, las matemáticas no darán para salir del descenso esta semana, lo que no quita para que los tres puntos tengan que continuar siendo igual de ilusionantes en el seno del vestuario de la SD Huesca. De hecho, son la única vía que le permitirá seguir tratando de tú al resto de implicados en la pelea por la permanencia y no verse de nuevo distanciado de ellos. Los azulgranas reciben este domingo al Celta (14.00) en el partido con el que se abrirá la sesión dominical de una jornada 26 de Primera División en la que los conjuntos de la zona baja apretaron el sábado el paso. Todos los que tenían que vestirse de corto sacaron sus encuentros adelante a excepción de uno, el Eibar, que cayó por 1-0 con otro de los implicados, el Cádiz. El Valladolid volvió a ganar ocho partidos después a costa del Getafe (2-1) y el Elche dio la sorpresa venciendo al Sevilla (2-1).

El punto de partida con el que se encontrarán los oscenses cuando el colegiado andaluz Munuera Montero señale el inicio del choque indicará una diferencia de cuatro puntos con respecto a la salvación, línea que ha pasado a marcar el Elche y debajo de la que aparecen también, aunque con una pendiente de dos puntos el Eibar y el Alavés, que el lunes será recibido por el Betis.

Una victoria unida al tropiezo posterior de los vitorianos, el mejor de los escenarios posibles, dejará a los altoaragoneses a un empate de sacar la cabeza del fondo antes de que en el compromiso siguiente al del Celta se midan al Barcelona en el Camp Nou. En la situación contraria se alejarán a cinco puntos de la luz. No es una final porque, como dice Pacheta, después habrá muchos más partidos, pero sí que conviene no dar ningún paso en falso.

Para el choque, el técnico burgalés cuenta con las bajas habituales de las últimas semanas, las de Valera, Gastón Silva, Mosquera y Luisinho. El bloque que se ha venido conformando en las últimas semanas parece cada vez más consolidado y no se esperan grandes cambios en el once. Los dos más probables son la vuelta de Mikel Rico a la medular en el lugar de Doumbia después de que en el empate a uno en Éibar, precedente más cercano, no jugase de inicio por unas molestias físicas, y la entrada de Sandro, autor del primer tanto de ese partido en el que reapareció una vez recuperado de su última lesión muscular.

Ese resultado en tierras vascas calificado de amargo en caliente es el que hay que dulcificar ahora. No en vano, se está ante la oportunidad de encadenar por primera vez en lo que va de curso tres encuentros sin perder después de que en la anterior comparecencia en El Alcoraz el Huesca tumbase al Granada con un 3-2.

Enfrente aparece un Celta anclado en la zona media de la tabla que busca un triunfo que le permita descartar definitivamente a un rival por la permanencia. Una vez superado el buen efecto que tuvo la llegada del argentino Coudet a su banquillo en el lugar de Óscar García, los gallegos parecen haberse atorado. Ganaron al Huesca en la ida con un 2-1 y desde entonces, nueve jornadas mediante, solo lo han vuelto a hacer una vez más y en su último partido sufrieron para conseguir un empate in extremis con el Valladolid. Dan la sensación de que los rivales han encontrado la forma de frenar su forma de juego, muy basada en la presión adelantada y el manejo del balón.

Se presentarán en El Alcoraz con una baja relevante, Tapia, su timón, que debe cumplir sanción. Además, el central Araújo, otro de sus habituales, no estará al 100% y no será titular. Aún así, al Celta no le faltan nombres a tener en cuenta, especialmente en la parcela ofensiva. Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Santi Mina y, por encima de todos, Iago Aspas son sus principales bazas.

Alineaciones probables

SD Huesca: Álvaro; Pulido, Siovas, Insua; Maffeo, Galán; Seoane, Mikel Rico, Ferreiro; Sandro y Rafa Mir.

RC Celta: Rubén Blanco: Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Aarón Martín; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

