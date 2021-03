Pacheta: “Concedemos poco y somos un equipo muy incómodo”

En cada ocasión, Pacheta enhebra un discurso con el que alimenta el optimismo de los aficionados y reconforta a quienes no lo ven tan claro. Son palabras medidas, meditadas y con el fundamento de los datos. No le importa repetir el mismo guion semana tras semana porque este cala y no se queda en sonidos vacíos. Los resultados y las estadísticas avalan su labor al frente de la SD Huesca, que ve de cerca la permanencia, a dos puntos, y sin miedo a su siguiente rival: el Celta de Vigo este domingo en El Alcoraz (14.00, Movistar LaLiga). Porque los azulgranas son ahora un equipo “muy incómodo para cualquier rival”.

Esto explica para el burgalés la mejoría en los resultados y la mayor fiabilidad en las dos áreas. Con el empate de Éibar como antecedente de la visita de los celestes, el Huesca se resiste a considerarla una final. “No veo la diferencia con los anteriores, son partidos de una máxima importancia. Se puede catalogar como cada uno quiera. Defiendo que no es una final porque hay vida después. Son partidos de máxima importancia y así lo afronta el equipo”, ha señalado Pacheta, que sigue sin poder contar con Mosquera, Luisinho y Gastón Silva.

El centrocampista gallego va entrando “muy despacito, va haciendo algún ejercicio muy particular”. La intención del cuerpo técnico es incluirlo en todas las parcelas del trabajo dentro de un par de semanas, por lo que su reaparición se postergaría más allá del parón de selecciones. Seguirá siendo baja ante FC Barcelona el 15 de marzo y Osasuna cinco días más tarde. Sus molestias, en todo caso, están “remitiendo y se encuentra cada día mejor”.

El de este domingo apunta a “partido muy duro ante un rival con jugadores de una calidad tremenda. Solo los cinco de arriba ya lo son. Brais Méndez, Iago Aspas, Denis Suárez… tienen muchas alternativas”. Para contrarrestarlos, los oscenses se hallan con una “confianza tremenda”. Pacheta se considera “optimista y también realista”. “No puedo inculcar algo a los demás en lo que no creo. El equipo me da muestras de que cada vez hacemos más cosas bien. Estamos cerca de la permanencia, hemos estado fuera dos minutos y estamos ilusionados. Me siento parte responsable de lo que podamos transmitir a la afición”, ha señalado.

Se hace cargo del “cansancio” general por las “cosas negativas que suceden”, por lo que asume encantado el papel de revitalizador de los ánimos porque “así lo dicen las sensaciones y los datos lo corroboran”. La semana se ha diseñado con el fin de “ganar al Celta”, si bien “luego el fútbol no lo puedes prever. Como pasó el otro día en Éibar. Claro que estamos en línea ascendente, con el equipo más confiado y concentrado, y eso el jugador lo traslada al míster”.

El Celta cuenta con “muchos registros y no solo en ataque, también en defensa. Es un conjunto muy bueno. Tenemos que conseguir que no estén cómodos, que no corran y que Iago Aspas no active al resto. Minimizar sus virtudes buscando sus debilidades. Creemos que las detectamos y así preparamos el partido”.

Pacheta detecta que el Huesca se mueve en “una dinámica muy positiva, en ningún partido nos han hecho sufrir. El Eibar solo por momentos. Tenemos seguridad en lo que hacemos y no concedemos en exceso, no nos desmontamos. Nos estamos convirtiendo en un equipo jodido de ganar y eso hace que reluzcan nuestras virtudes”. Sin querer detenerse en lo que hagan este fin de semana los rivales directos, Pacheta cree que “el mejor final es tener 23 puntos y que los demás hagan lo que puedan. Ser fieles a nuestro modelo y ser merecedores de la victoria. Lo refuerza todo”.

En este tramo de siete partidos en el que se han sumado ocho puntos, las sensaciones han sido “más buenas que los resultados, hemos conseguido menos de lo merecido. Me baso en datos, y no solo es estadística. Parte de nuestro análisis. Quiero seguir con estas sensaciones porque se traducen en puntos. Cuando haces más cosas que el rival, generalmente ganas. A veces la fortuna también juega”, ha seguido explicando un Pacheta que da por hecho que “vamos a seguir teniendo vida. Lo que nos centra es que sabemos ganar y eso nos hace peligrosos. Concedemos poco y somos un equipo muy incómodo”.

Por supuesto, “ hay que mejorar cosas”, pero el camino que lleva la SD Huesca le “pone”. “Siempre se puede hacer más, desde ese análisis se deben buscar soluciones al gol de Diop en Ipurua al saque de un córner. Es probable que se pueda defender más fuerte, pero saltamos con él y nos gana la acción. Hay goles en los que interviene más el acierto del rival que nuestro error”.

En ese sentido, el técnico azulgrana ve cada día más cerca el debut de Vavro. “Puede jugar el domingo y es otro más en todo. Nos va a aportar la tranquilidad de tener un defensa de nivel que puede jugar en las tres posiciones. Vendrán sanciones y lesiones y tendrá que jugar, también si se lo gana. Ha venido con muy buena actitud y se está ganando al compañero”. Dispone de “toda la flota en ataque” y de un Sandro que marcó en Ipurua y que “es importante, tiene mucho gol y está con el grupo. Son jugadores con talento, determinantes y nos hacen muy buenos”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.