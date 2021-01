La SD Huesca, en Valladolid con lo justo

La SD Huesca afronta su partido de esta noche con el Valladolid (21.00) con tan solo 18 jugadores. Además del sancionado Ontiveros y de los positivos en covid-19 Juan Carlos e Insua, Pacheta no puede contar con los lesionados Valera, Mosquera, Sandro y Luisinho, que finalmente no ha podido viajar con el equipo debido a unas molestias físicas. Eugeni, por su parte, tampoco estará en el José Zorrilla, en su caso por decisión técnica.El tarraconense es uno de los futbolistas a los que quiere dar salida el club ante de que el mercado de invierno eche el cierre el lunes y no ha participado en ninguno de los dos partidos que ha dirigido el nuevo técnico. Tanto ante el Getafe como con el Villarreal se lo impidieron unos problemas musculares. Sin embargo, en los últimos días había trabajado con normalidad.

La única buena noticia con respecto a las otras dos anteriores citaciones de Pacheta es el regreso de Andrés. El meta ya ha superado el coronavirus lo que implica que Javi Gasca, el portero del filial que había cubierto su ausencia, se cae de la lista.

Junto a los dos cancerberos, los azulgranas presentarán a los defensas Galán, Maffeo, Pedro López, Siovas, Pulido y Gastón Silva; a los medios, Doumbia, Seoane, Sergio Gómez, Mikel Rico, Borja García, Ferreiro y Nwakali; y a los delanteros, Rafa Mir, Okazaki y Escriche.

La expedición ha partido esta mañana rumbo a Valladolid en un vuelo directo y quedará concentrada hasta el momento de llegar al José Zorrilla. El partido abre la jornada 21 y será arbitrado por el vasco De Burgos Bengoetxea. A él, los visitantes llegan como colistas a seis puntos de la salvación mientras que los locales mantienen un punto de colchón con los tres últimos.

