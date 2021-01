Pacheta: “Tenemos argumentos y estamos convencidos de ganar en Valladolid”

Un partido de “más de tres puntos” es el que, en opinión de Pacheta, disputa la SD Huesca este viernes en Valladolid (21.00, Movistar LaLiga). No adquiere el rango de final para el burgalés puesto que no es el último, pero sí detecta en sus futbolistas la responsabilidad y, sobre todo, la capacidad de sacarlo adelante sin dejarse arrollar por la presión de sacar la cabeza desde el farolillo rojo. El desbordante optimismo del entrenador también reluce en una plantilla que trabaja las maneras de alcanzar el gol con calidad y cantidad; la última sesión antes de viajar a Pucela, este jueves a las 16.00.

Pacheta ha repasado para empezar el parte de altas y bajas y confirmado que Sandro Ramírez no llega a tiempo. “Vamos a ponerle a punto del todo. Si participase tendría muchísimo riesgo. Apenas ha entrado con el grupo”, ha valorado. Andrés Fernández está ya disponible y Juan Carlos e Insua siguen con covid-19. Mosquera está lesionado también y Ontiveros, sancionado. Se suman a la lista las molestias físicas de Luisinho, que también comprometen su concurso en la lista para el nuevo Zorrilla.

El equipo está, en palabras de Pacheta, “muy comprometido” y sabe administrar la “obsesión” por mejorar en el capítulo ofensivo. “Un gol encajado en dos partido es un gran número, sería la leche acabar así. Claro que tenemos que llegar con mucha gente, ser valientes. Estoy contento porque jugamos mucho en campo rival, lo dicen los datos y mi sensación. Tenemos que tener esa obsesión por el gol. De ser valientes, de llegar con mucha gente. En esto estamos trabajando, en hacer más ocasiones que el rival, rematar más veces”, ha explicado.

El técnico trata de quitarles esa “ansiedad por la victoria”. “Oigo lo que dicen, les siento en los entrenamientos. Tenemos un equipo muy fiable en el esfuerzo, son la leche. Estos equipos maduros necesitan en el camino de la victoria. Les veo convencidos de ello. Todo este mensaje se tiene que refrendar ganando”, argumenta. Los triunfos “potencian lo que trabajas. La gente puede dudar pero yo no, sé lo que es estar muchos partidos sin ganar y cambiar la dinámica. No nos van a sacar de ahí. Quiero que el jugador se convenza de que este trabajo nos acerca la victoria. Generar espacios y llegar al remate, asegurar las vigilancias, segundas jugadas…”.

Para la deseada solidez, “el trabajo psicológico es la clave. Sacar lo que tienen dentro”. Rechaza Pacheta el término de final porque “una final es cuando no hay más. Después de Valladolid va a haber vida y esperanza pase lo que pase. Estamos en disposición de ganar en Valladolid, tenemos argumentos para hacerlo”, sostiene el burgalés, para el que sí se trata de “un partido de más de tres puntos. En todos los aspectos. Y no quiero que esa responsabilidad colapse al jugador, que se centre en el resultado final”.

El Real Valladolid cuenta con “buenos futbolistas y un entrenador -Sergio González- que lleva mucho tiempo. Pero nosotros no solo estamos capacitados sino convencidos, o así siento a la plantilla. Eso me da mucha moral también. Esto me pone. Con fe puedes conseguir metas inimaginables”. Pacheta ha reivindicado el 0-0 de la pasada jornada, pues “no es fácil hacer ocasiones de gol al Villarreal e hicimos un partido fantástico, de un nivel altísimo”. Ahora toca “poner los cinco sentidos en Valladolid, lo del otro día nos da moral. Ahora tenemos que hacer las cosas mejor en ataque, ser más alegres y valientes”.

